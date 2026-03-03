Формула-1: календар сезону 2026 року
Сезон 2026 року стане 77-м в історії Формули-1, чемпіонату світу з кільцевих автоперегонів, що проводиться під егідою ФІА.
Цього року ми увійдемо в нову еру "королеви автоспорту" з масштабною зміною регламенту та поверненням 11 команд на стартові решітку.
З 11 по 20 лютого команди серії провели традиційні передсезонні тести в Бахрейні, в межах масштабної підготовки до кампанії-2026.
Календар "королеви автоспорту" містить цього року в собі 24 етапи, перший з яких відбудеться в Австралії з 6 по 8 березня.
Варто зазначити, що "Альберт Парк" відкриватиме сезон Формули-1 вже 24 раз, що є рекордним показником в історії. На другому місці розташувався автодром імені Хуана й Оскара Гальвесів у Аргентині.
Закриватиме сезон 2026 року вже традиційно етап в Абу-Дабі, який пройде з 4 по 6 грудня.
У 2026 році відбудеться шість спринтерських гонок. Цього сезону вони пройдуть під час етапів у Китаї, Маямі, Канаді, Великій Британії, Нідерландах та Сінгапурі.
Розклад і результати перегонів Формули-1 сезону-2026
Передсезонні тести в Бахрейні 10-13 лютого, 18-20 лютого
Етап 1. Гран-прі Австралії, Мельбурн
7 березня. 7:00. Кваліфікація
8 березня. 6:00. 🏆Гонка (58 кіл, 306.124 км)
Етап 2. Гран-прі Китаю, Шанхай
13 березня. 9:30. Кваліфікація спринту
14 березня. 5:00. 🏆Спринт
14 березня. 9:00. Кваліфікація
15 березня. 9:00. 🏆Гонка (56 кіл, 305.066 км)
Етап 3. Гран-прі Японії, Сузука
28 березня. 8:00. Кваліфікація
29 березня. 8:00. 🏆Гонка (53 кола, 307.471 км)
Етап 4. Гран-прі Бахрейну, Сахір
11 квітня. 19:00. Кваліфікація
12 квітня. 18:00. 🏆Гонка (57 кіл, 308,238 км)
Етап 5. Гран-прі Саудівської Аравії, Джидда
18 квітня. 20:00. Кваліфікація
19 квітня. 20:00. 🏆Гонка (50 кіл, 308.5 км)
Етап 6. Гран-прі Маямі, США
1 травня. 23:30. Кваліфікація спринту
2 травня. 19:00. 🏆Спринт
2 травня. 23:00. Кваліфікація
3 травня. 23:00. 🏆Гонка (57 кіл, 308.326 км)
Етап 7. Гран-прі Канади, Монреаль
22 травня. 23:00. Кваліфікація спринту
23 травня. 19:00. 🏆Спринт
23 травня. 23:00. Кваліфікація
24 травня. 21:00. 🏆Гонка (70 кіл, 305.270 км)
Етап 8. Гран-прі Монако, Монте-Карло
6 червня. 17:00. Кваліфікація
7 червня. 16:00. 🏆Гонка (78 кіл, 260.286 км)
Етап 9. Гран-прі Барселони-Каталуньї, Барселона
13 червня. 17:00. Кваліфікація
14 червня. 16:00. 🏆Гонка (66 кіл, 307.236 км)
Етап 10. Гран-прі Австрії, Шпільберг
27 червня. 17:00. Кваліфікація
28 червня. 16:00. 🏆Гонка (71 коло, 307.018 км)
Етап 11. Гран-прі Великої Британії, Сільверстоун
3 липня. 18:30. Кваліфікація спринту
4 липня. 14:00. 🏆Спринт
4 липня. 18:00. Кваліфікація
5 липня. 17:00. 🏆Гонка (52 кола, 306.198 км)
Етап 12. Гран-прі Бельгії, Франкоршам
18 липня. 17:00. Кваліфікація
19 липня. 16:00. 🏆Гонка (44 кола, 308.052 км)
Етап 13. Гран-прі Угорщини, Будапешт
25 липня. 17:00. Кваліфікація
26 липня. 16:00. 🏆Гонка (70 кіл, 306.63 км)
Літня перерва
Етап 14. Гран-прі Нідерландів, Зандворт
21 серпня. 17:30. Кваліфікація спринту
22 серпня. 13:00. 🏆Спринт
22 серпня. 17:00. Кваліфікація
23 серпня. 16:00. 🏆Гонка (72 кола, 306.587 км)
Етап 15. Гран-прі Італії, Монца
5 вересня. 17:00. Кваліфікація
6 вересня. 16:00. 🏆Гонка (53 кола, 306.72 км)
Етап 16. Гран-прі Іспанії, Мадрид
12 вересня. 17:00. Кваліфікація
13 вересня. 16:00. 🏆Гонка (57 кіл, 308.524 км)
Етап 17. Гран-прі Азербайджану, Баку
25 вересня. 15:00. Кваліфікація
26 вересня. 14:00. 🏆Гонка (51 коло, 306.049 км)
Етап 18. Гран-прі Сінгапуру, Марина-Бей
9 жовтня. 15:30. Кваліфікація спринту
10 жовтня. 12:00. 🏆Спринт
10 жовтня. 16:00. Кваліфікація
11 жовтня. 15:00. 🏆Гонка (62 кола, 305.337 км)
Етап 19. Гран-прі США, Остін
25 жовтня. 00:00. Кваліфікація
25 жовтня. 22:00. 🏆Гонка (56 кіл, 308.405 км)
Етап 20. Гран-прі Мексики, Мехіко
31 жовтня. 23:00. Кваліфікація
1 листопада. 22:00. 🏆Гонка (71 коло, 305.354 км)
Етап 21. Гран-прі Бразилії, Сан-Паулу
7 листопада. 20:00. Кваліфікація
8 листопада. 19:00. 🏆Гонка (71 коло, 305.879 км)
Етап 22. Гран-прі Лас-Вегаса, США
21 листопада. 06:00. Кваліфікація
22 листопада. 06:00.🏆 Гонка (50 кіл, 309.958 км)
Етап 23. Гран-прі Катару, Лусаїл
28 листопада. 20:00. Кваліфікація
29 листопада. 18:00. 🏆Гонка (57 кіл, 308.611 км)
Етап 24. Гран-прі Абу-Дабі, ОАЕ
5 грудня. 16:00. Кваліфікація
6 грудня. 15:00. 🏆Гонка (58 кіл, 306.183 км)