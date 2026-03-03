Формула-1: календар сезону 2026 року

Сезон 2026 року стане 77-м в історії Формули-1, чемпіонату світу з кільцевих автоперегонів, що проводиться під егідою ФІА.

Цього року ми увійдемо в нову еру "королеви автоспорту" з масштабною зміною регламенту та поверненням 11 команд на стартові решітку.

З 11 по 20 лютого команди серії провели традиційні передсезонні тести в Бахрейні, в межах масштабної підготовки до кампанії-2026.

Календар "королеви автоспорту" містить цього року в собі 24 етапи, перший з яких відбудеться в Австралії з 6 по 8 березня.

Варто зазначити, що "Альберт Парк" відкриватиме сезон Формули-1 вже 24 раз, що є рекордним показником в історії. На другому місці розташувався автодром імені Хуана й Оскара Гальвесів у Аргентині.

Закриватиме сезон 2026 року вже традиційно етап в Абу-Дабі, який пройде з 4 по 6 грудня.

У 2026 році відбудеться шість спринтерських гонок. Цього сезону вони пройдуть під час етапів у Китаї, Маямі, Канаді, Великій Британії, Нідерландах та Сінгапурі.

Розклад і результати перегонів Формули-1 сезону-2026

Передсезонні тести в Бахрейні 10-13 лютого, 18-20 лютого

Етап 1. Гран-прі Австралії, Мельбурн

7 березня. 7:00. Кваліфікація

8 березня. 6:00. 🏆Гонка (58 кіл, 306.124 км)

Етап 2. Гран-прі Китаю, Шанхай

13 березня. 9:30. Кваліфікація спринту

14 березня. 5:00. 🏆Спринт

14 березня. 9:00. Кваліфікація

15 березня. 9:00. 🏆Гонка (56 кіл, 305.066 км)

Етап 3. Гран-прі Японії, Сузука

28 березня. 8:00. Кваліфікація

29 березня. 8:00. 🏆Гонка (53 кола, 307.471 км)

Етап 4. Гран-прі Бахрейну, Сахір

11 квітня. 19:00. Кваліфікація

12 квітня. 18:00. 🏆Гонка (57 кіл, 308,238 км)

Етап 5. Гран-прі Саудівської Аравії, Джидда

18 квітня. 20:00. Кваліфікація

19 квітня. 20:00. 🏆Гонка (50 кіл, 308.5 км)

Етап 6. Гран-прі Маямі, США

1 травня. 23:30. Кваліфікація спринту

2 травня. 19:00. 🏆Спринт

2 травня. 23:00. Кваліфікація

3 травня. 23:00. 🏆Гонка (57 кіл, 308.326 км)

Етап 7. Гран-прі Канади, Монреаль

22 травня. 23:00. Кваліфікація спринту

23 травня. 19:00. 🏆Спринт

23 травня. 23:00. Кваліфікація

24 травня. 21:00. 🏆Гонка (70 кіл, 305.270 км)

Етап 8. Гран-прі Монако, Монте-Карло

6 червня. 17:00. Кваліфікація

7 червня. 16:00. 🏆Гонка (78 кіл, 260.286 км)

Етап 9. Гран-прі Барселони-Каталуньї, Барселона

13 червня. 17:00. Кваліфікація

14 червня. 16:00. 🏆Гонка (66 кіл, 307.236 км)

Етап 10. Гран-прі Австрії, Шпільберг

27 червня. 17:00. Кваліфікація

28 червня. 16:00. 🏆Гонка (71 коло, 307.018 км)

Етап 11. Гран-прі Великої Британії, Сільверстоун

3 липня. 18:30. Кваліфікація спринту

4 липня. 14:00. 🏆Спринт

4 липня. 18:00. Кваліфікація

5 липня. 17:00. 🏆Гонка (52 кола, 306.198 км)

Етап 12. Гран-прі Бельгії, Франкоршам

18 липня. 17:00. Кваліфікація

19 липня. 16:00. 🏆Гонка (44 кола, 308.052 км)

Етап 13. Гран-прі Угорщини, Будапешт

25 липня. 17:00. Кваліфікація

26 липня. 16:00. 🏆Гонка (70 кіл, 306.63 км)

Літня перерва

Етап 14. Гран-прі Нідерландів, Зандворт

21 серпня. 17:30. Кваліфікація спринту

22 серпня. 13:00. 🏆Спринт

22 серпня. 17:00. Кваліфікація

23 серпня. 16:00. 🏆Гонка (72 кола, 306.587 км)

Етап 15. Гран-прі Італії, Монца

5 вересня. 17:00. Кваліфікація

6 вересня. 16:00. 🏆Гонка (53 кола, 306.72 км)

Етап 16. Гран-прі Іспанії, Мадрид

12 вересня. 17:00. Кваліфікація

13 вересня. 16:00. 🏆Гонка (57 кіл, 308.524 км)

Етап 17. Гран-прі Азербайджану, Баку

25 вересня. 15:00. Кваліфікація

26 вересня. 14:00. 🏆Гонка (51 коло, 306.049 км)

Етап 18. Гран-прі Сінгапуру, Марина-Бей

9 жовтня. 15:30. Кваліфікація спринту

10 жовтня. 12:00. 🏆Спринт

10 жовтня. 16:00. Кваліфікація

11 жовтня. 15:00. 🏆Гонка (62 кола, 305.337 км)

Етап 19. Гран-прі США, Остін

25 жовтня. 00:00. Кваліфікація

25 жовтня. 22:00. 🏆Гонка (56 кіл, 308.405 км)

Етап 20. Гран-прі Мексики, Мехіко

31 жовтня. 23:00. Кваліфікація

1 листопада. 22:00. 🏆Гонка (71 коло, 305.354 км)

Етап 21. Гран-прі Бразилії, Сан-Паулу

7 листопада. 20:00. Кваліфікація

8 листопада. 19:00. 🏆Гонка (71 коло, 305.879 км)

Етап 22. Гран-прі Лас-Вегаса, США

21 листопада. 06:00. Кваліфікація

22 листопада. 06:00.🏆 Гонка (50 кіл, 309.958 км)

Етап 23. Гран-прі Катару, Лусаїл

28 листопада. 20:00. Кваліфікація

29 листопада. 18:00. 🏆Гонка (57 кіл, 308.611 км)

Етап 24. Гран-прі Абу-Дабі, ОАЕ

5 грудня. 16:00. Кваліфікація

6 грудня. 15:00. 🏆Гонка (58 кіл, 306.183 км)