Боги не хочуть, щоб я брав участь у боротьбі: Рассел – про дострокове закінчення Гран-прі Канади

Володимир Слюсарь — 25 травня 2026, 12:50
Боги не хочуть, щоб я брав участь у боротьбі: Рассел – про дострокове закінчення Гран-прі Канади
Джордж Рассел
Пілот Мерседес Джордж Рассел розповів про свій прикрий схід з дистанції через технічні проблеми на Гран-прі Канади.

Його слова наводить Crash.Net із посиланням на Sky Sports.

Рассел зізнався, що був здивований несподіваною відмовою боліда, коли лідирував у гонці.

"Усе просто раптово вимкнулося. Я ввійшов у поворот, двигун зупинився, ніякої електроніки, ніякого нормального гальмування. Чесно кажучи, бракує слів. Більше нічого додати".

Гонщик також поскаржився на хронічне невезіння в цьому сезоні, згадавши попередні інциденти на етапах.

"Він настільки випереджає мене за очками, що здається, ніби боги не хочуть, щоб я брав участь у цій боротьбі, коли я згадую виїзд машини безпеки в Японії, поломку в Q3 у Китаї під час боротьби за поул, а також поломку сьогодні тут, коли я лідирував.

Але тиск знято. Виходжу і насолоджуюся кожною гонкою, намагаюся виграти кожну гонку, і мені нічого втрачати.

Я не хочу стояти тут і говорити це, звичайно, прикро, і я хочу бути в боротьбі. Сподіваюся, що удача повернеться".

Нагадаємо, що Андреа Кімі Антонеллі виграв Гран-прі Канади й став першим пілотом в історії, який здобув перші чотири перемоги в кар'єрі поспіль.

