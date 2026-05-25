Боги не хочуть, щоб я брав участь у боротьбі: Рассел – про дострокове закінчення Гран-прі Канади

Пілот Мерседес Джордж Рассел розповів про свій прикрий схід з дистанції через технічні проблеми на Гран-прі Канади.

Рассел зізнався, що був здивований несподіваною відмовою боліда, коли лідирував у гонці.

Гонщик також поскаржився на хронічне невезіння в цьому сезоні, згадавши попередні інциденти на етапах.

"Він настільки випереджає мене за очками, що здається, ніби боги не хочуть, щоб я брав участь у цій боротьбі, коли я згадую виїзд машини безпеки в Японії, поломку в Q3 у Китаї під час боротьби за поул, а також поломку сьогодні тут, коли я лідирував.

Але тиск знято. Виходжу і насолоджуюся кожною гонкою, намагаюся виграти кожну гонку, і мені нічого втрачати.

Я не хочу стояти тут і говорити це, звичайно, прикро, і я хочу бути в боротьбі. Сподіваюся, що удача повернеться".