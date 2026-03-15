Антонеллі здобув першу перемогу в Формулі-1, Гамільтон завоював перший подіум за Феррарі на Гран-прі Китаю
Сьогодні, 15 березня, відбулась друга гонка сезону Формули-1 – у Шанхаї завершилось Гран-прі Китаю.
Перемогу здобув 19-річний італійський пілот Андреа Кімі Антонеллі, для пілота Мерседеса ця перемога стала першою в кар'єрі, окрім того він став другим наймолодшим в історії переможцем заїзду Ф-1, поступаючись лише досягненню Максу Ферстаппену.
Другим фінішував напарник італійця Джордж Расселл, а третім на подіум піднявся пілоти Феррарі Льюїс Гамільтон. 7-разовий чемпіон світу зумів заїхати у топ-3 в складі Скудерії вперше за 26 етапів, що є найгіршим показником в історії.
Зауважимо, що відразу 7 пілотів не фінішували у Гран-прі Китаю, Алекс Албон, Габріель Бортолетто, Ландо Норріс та Оскар Піастрі не стартували, а Ленс Стролл, Фернандо Алонсо та Макс Ферстаппен зійшли з дистанції.
Підсумкова класифікація
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
- Джордж Расселл (Мерседес);
- Льюїс Гамільтон (Феррарі);
- Шарль Леклер (Феррарі);
- Олівер Берман (Хаас);
- П'єр Гаслі (Альпін);
- Ліам Лоусон (Рейсін Буллз);
- Ісак Аджар (Ред Булл);
- Карлос Сайнс (Вільямс);
- Франко Колапінто (Альпін);
- Ніко Гюлькенберг (Ауді);
- Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз);
- Вальттері Боттас (Каділак);
- Естебан Окон (Хаас);
- Серхіо Перес (Каділак);
Не класифіковані: Алекс Албон (Вільямс), Габріель Бортолетто (Ауді), Ландо Норріс (Макларен), Оскар Піастрі (Макларен), Ленс Стролл (Астон Мартін), Фернандо Алонсо (Астон Мартін) та Макс Ферстаппен (Ред Булл).
Загальний залік пілотів
- Джордж Расселл (Мерседес) – 51 очко;
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 47;
- Шарль Леклер (Феррарі) – 34;
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 33;
- Олівер Берман (Хаас) – 17;
- Ландо Норріс (Макларен) – 15;
- П'єр Гаслі (Альпін) – 9;
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 8;
- Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 8;
- Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 4;
- Ісак Аджар (Ред Булл) – 4;
- Оскар Піастрі (Макларен) – 3.
- Габріель Бортолето (Ауді) – 2;
- Карлос Сайнс (Вільямс) – 2;
- Франко Колапінто (Альпін) – 1;
- Естебан Окон (Хаас) – 0;
- Алекс Албон (Вільямс) – 0;
- Серхіо Перес (Каділак) – 0;
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0;
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 0;
- Вальттері Боттас (Каділак) – 0;
- Ніко Хюлькенберг (Ауді) – 0;
Кубок конструкторів
- Мерседес – 98;
- Феррарі – 67;
- Макларен – 18;
- Хаас – 17;
- Ред Булл – 12
- Рейсін Буллз – 12;
- Альпін – 10;
- Ауді – 2;
- Вільямс – 2;
- Каділак – 0;
- Астон Мартін – 0.
Вже за два тижні, 29 березня, відбудеться третя гонка сезону – Гран-прі Японії, після чого на нас очікуватиме 5-тижнева перерва через скасування етапів у Бахрейні та Саудівській Аравії.