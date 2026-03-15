Антонеллі здобув першу перемогу в Формулі-1, Гамільтон завоював перший подіум за Феррарі на Гран-прі Китаю

Сьогодні, 15 березня, відбулась друга гонка сезону Формули-1 – у Шанхаї завершилось Гран-прі Китаю.

Перемогу здобув 19-річний італійський пілот Андреа Кімі Антонеллі, для пілота Мерседеса ця перемога стала першою в кар'єрі, окрім того він став другим наймолодшим в історії переможцем заїзду Ф-1, поступаючись лише досягненню Максу Ферстаппену.

Другим фінішував напарник італійця Джордж Расселл, а третім на подіум піднявся пілоти Феррарі Льюїс Гамільтон. 7-разовий чемпіон світу зумів заїхати у топ-3 в складі Скудерії вперше за 26 етапів, що є найгіршим показником в історії.

Зауважимо, що відразу 7 пілотів не фінішували у Гран-прі Китаю, Алекс Албон, Габріель Бортолетто, Ландо Норріс та Оскар Піастрі не стартували, а Ленс Стролл, Фернандо Алонсо та Макс Ферстаппен зійшли з дистанції.

Підсумкова класифікація

Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес); Джордж Расселл (Мерседес); Льюїс Гамільтон (Феррарі); Шарль Леклер (Феррарі); Олівер Берман (Хаас); П'єр Гаслі (Альпін); Ліам Лоусон (Рейсін Буллз); Ісак Аджар (Ред Булл); Карлос Сайнс (Вільямс); Франко Колапінто (Альпін); Ніко Гюлькенберг (Ауді); Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз); Вальттері Боттас (Каділак); Естебан Окон (Хаас); Серхіо Перес (Каділак);

Не класифіковані: Алекс Албон (Вільямс), Габріель Бортолетто (Ауді), Ландо Норріс (Макларен), Оскар Піастрі (Макларен), Ленс Стролл (Астон Мартін), Фернандо Алонсо (Астон Мартін) та Макс Ферстаппен (Ред Булл).

Загальний залік пілотів

Джордж Расселл (Мерседес) – 51 очко; Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 47; Шарль Леклер (Феррарі) – 34; Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 33; Олівер Берман (Хаас) – 17; Ландо Норріс (Макларен) – 15; П'єр Гаслі (Альпін) – 9; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 8; Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 8; Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 4; Ісак Аджар (Ред Булл) – 4; Оскар Піастрі (Макларен) – 3. Габріель Бортолето (Ауді) – 2; Карлос Сайнс (Вільямс) – 2; Франко Колапінто (Альпін) – 1; Естебан Окон (Хаас) – 0; Алекс Албон (Вільямс) – 0; Серхіо Перес (Каділак) – 0; Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 0; Вальттері Боттас (Каділак) – 0; Ніко Хюлькенберг (Ауді) – 0;

Кубок конструкторів

Мерседес – 98; Феррарі – 67; Макларен – 18; Хаас – 17; Ред Булл – 12 Рейсін Буллз – 12; Альпін – 10; Ауді – 2; Вільямс – 2; Каділак – 0; Астон Мартін – 0.

Вже за два тижні, 29 березня, відбудеться третя гонка сезону – Гран-прі Японії, після чого на нас очікуватиме 5-тижнева перерва через скасування етапів у Бахрейні та Саудівській Аравії.