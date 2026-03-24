Усі розділи
Мерседес оновив дизайн боліда напередодні Гран-прі Японії

Сергій Шаховець — 24 березня 2026, 17:26
Болід Мерседес
instagram.com/mercedesamgf1/

Команда Мерседес представила оновлену ліврею напередодні старту Гран-прі Японії.

Новий дизайн був презентований на офіційній сторінці команди в Instagram.

Основні зміни торкнулися передньої частини машини, зокрема переднього антикрила, яке отримало нове оформлення. Над дизайном команда працювала разом із брендом Y-3, а натхненням слугували японська культура та міфологія.

Мерседес став однією з команд, які підготували візуальні оновлення до японського Гран-прі. Раніше Рейсінг Буллз та Хаас також показали нові дизайни своїх болідів.

Зазначимо, що Мерседес впевнено стартував у сезоні та захопив лідерство у Кубку конструкторів, випереджаючи Феррарі на 16 очок.

Після двох етапів в особистому заліку лідирує пілот Мерседес Джордж Рассел, випереджаючи Кімі Антонеллі на сім очок.

Нагадаємо, що Гран-прі Японії відбудеться 29 березня. Кваліфікація запланована на 28 березня. Після цього чемпіонат Формули-1 піде на 5-тижневу перерву через скасування етапів у Бахрейні та Саудівській Аравії.

