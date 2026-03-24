Мерседес оновив дизайн боліда напередодні Гран-прі Японії
Команда Мерседес представила оновлену ліврею напередодні старту Гран-прі Японії.
Новий дизайн був презентований на офіційній сторінці команди в Instagram.
Основні зміни торкнулися передньої частини машини, зокрема переднього антикрила, яке отримало нове оформлення. Над дизайном команда працювала разом із брендом Y-3, а натхненням слугували японська культура та міфологія.
Мерседес став однією з команд, які підготували візуальні оновлення до японського Гран-прі. Раніше Рейсінг Буллз та Хаас також показали нові дизайни своїх болідів.
Зазначимо, що Мерседес впевнено стартував у сезоні та захопив лідерство у Кубку конструкторів, випереджаючи Феррарі на 16 очок.
Після двох етапів в особистому заліку лідирує пілот Мерседес Джордж Рассел, випереджаючи Кімі Антонеллі на сім очок.
Нагадаємо, що Гран-прі Японії відбудеться 29 березня. Кваліфікація запланована на 28 березня. Після цього чемпіонат Формули-1 піде на 5-тижневу перерву через скасування етапів у Бахрейні та Саудівській Аравії.