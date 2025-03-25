Цунода замінить Лоусона в Ред Булл на етапі в Японії – журналіст
Пілоти системи Ред Булл Ліам Лоусон та Юкі Цунода поміняються командами, починаючи з етапу в Японії.
Про це повідомляє журналіст De Telegraaf Ерік ван Харен.
Згідно з джерелом, сьогодні, 25 березня, в Дубаї відбулося зібрання керівництва Ред Булл, де була вирішена доля 23-річного новозеландця.
Через незадовільні виступи на старті сезону-2025 було прийняте рішення про заміну Лоусона на Цуноду. Починаючи з третього етапу кампанії Формули-1, який проходитиме в Японії, Юкі буде напарником Макса Ферстаппена в Ред Булл. Лоусон у свою чергу повернеться в Рейсін Буллз, де він виступатиме разом із Ісаком Хаджаром.
Нагадаємо, що у своїх двох етапах у складі "биків" Ліам Лоусон жодного разу не зміг подолати перший сегмент кваліфікації. Гонщик не зміг завершити Гран-прі Австралії через аварію, у китайському спринті він фінішував 14-м, а у Гран-прі Китаю – 15-м. Тільки після дискваліфікації трьох суперників Лоусон піднявся на дванадцяте місце.
Раніше стало відомо, що Ред Булл буде не єдиною командою, яка проведе заміну пілота по ходу сезону 2025 року.