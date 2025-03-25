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Цунода замінить Лоусона в Ред Булл на етапі в Японії – журналіст

Олексій Погорелов — 25 березня 2025, 23:26
Цунода замінить Лоусона в Ред Булл на етапі в Японії – журналіст
Ліам Лоусон та Юкі Цунода
Canal+

Пілоти системи Ред Булл Ліам Лоусон та Юкі Цунода поміняються командами, починаючи з етапу в Японії.

Про це повідомляє журналіст De Telegraaf Ерік ван Харен.

Згідно з джерелом, сьогодні, 25 березня, в Дубаї відбулося зібрання керівництва Ред Булл, де була вирішена доля 23-річного новозеландця.

Через незадовільні виступи на старті сезону-2025 було прийняте рішення про заміну Лоусона на Цуноду. Починаючи з третього етапу кампанії Формули-1, який проходитиме в Японії, Юкі буде напарником Макса Ферстаппена в Ред Булл. Лоусон у свою чергу повернеться в Рейсін Буллз, де він виступатиме разом із Ісаком Хаджаром.

Нагадаємо, що у своїх двох етапах у складі "биків" Ліам Лоусон жодного разу не зміг подолати перший сегмент кваліфікації. Гонщик не зміг завершити Гран-прі Австралії через аварію, у китайському спринті він фінішував 14-м, а у Гран-прі Китаю – 15-м. Тільки після дискваліфікації трьох суперників Лоусон піднявся на дванадцяте місце.

Раніше стало відомо, що Ред Булл буде не єдиною командою, яка проведе заміну пілота по ходу сезону 2025 року.

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