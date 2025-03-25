Цунода замінить Лоусона в Ред Булл на етапі в Японії – журналіст

Пілоти системи Ред Булл Ліам Лоусон та Юкі Цунода поміняються командами, починаючи з етапу в Японії.

Про це повідомляє журналіст De Telegraaf Ерік ван Харен.

Згідно з джерелом, сьогодні, 25 березня, в Дубаї відбулося зібрання керівництва Ред Булл, де була вирішена доля 23-річного новозеландця.

Через незадовільні виступи на старті сезону-2025 було прийняте рішення про заміну Лоусона на Цуноду. Починаючи з третього етапу кампанії Формули-1, який проходитиме в Японії, Юкі буде напарником Макса Ферстаппена в Ред Булл. Лоусон у свою чергу повернеться в Рейсін Буллз, де він виступатиме разом із Ісаком Хаджаром.

❗️Kogel door de kerk: Yuki Tsunoda (tevens gesteund door Honda) nieuwe teamgenoot Max Verstappen ten koste van Liam Lawson. Lawson terug naar Racing Bulls.



Red Bull grijpt al na twee races in. ⬇️ https://t.co/DN23m3UHjJ via @telegraaf — Erik van Haren (@ErikvHaren) March 25, 2025

Нагадаємо, що у своїх двох етапах у складі "биків" Ліам Лоусон жодного разу не зміг подолати перший сегмент кваліфікації. Гонщик не зміг завершити Гран-прі Австралії через аварію, у китайському спринті він фінішував 14-м, а у Гран-прі Китаю – 15-м. Тільки після дискваліфікації трьох суперників Лоусон піднявся на дванадцяте місце.

Раніше стало відомо, що Ред Булл буде не єдиною командою, яка проведе заміну пілота по ходу сезону 2025 року.