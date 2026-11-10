Формула-1 назвала найкращий двигун за класифікацією ADUO

Формула-1 завершила черговий етап оцінювання двигунів у межах програми ADUO та назвала найкращий.

Про це повідомила пресслужба ФІА.

За підсумками перевірки найкращим виробником двигунів внутрішнього згоряння залишається Red Bull Powertrains. Відповідно, компанія не отримає додаткових можливостей для модернізації силових установок у 2026 та 2027 роках.

Водночас Мерседес має право на одне додаткове оновлення в кожному з двох сезонів. Феррарі, Ауді та Хонда отримали по дві додаткові можливості для модернізації.

Зазначені дозволи виробники отримали ще за підсумками першого етапу оцінювання. Під час третьої перевірки FIA не надала нових можливостей для модернізації. Водночас невикористані оновлення, передбачені на 2026 рік, не можна перенести на наступний сезон

Зазначимо, що ADUO – спеціальний механізм, запроваджений FIA разом із новим технічним регламентом Формули-1 у 2026 році. Його мета – допомогти виробникам, чиї двигуни поступаються найкращим зразкам, скоротити відставання від конкурентів.

Попри те, що двигун Ред Булл визнано найкращим, результати оцінювання не забороняють його доробляти – інші команди лиш матимуть можливість доробляти не тільки сам ДВЗ, а і його компоненти – турбіну, електричну складову та інше.

Механізм ADUO дозволяє виробникам, які поступаються конкурентам, проводити додаткові модернізації силових установок, збільшувати обсяги випробувань на моторних стендах та отримувати послаблення бюджетних обмежень.

Напередодні також стало відомо, що Гран-прі Бразилії залишається в розкладі Формули-1 до 2035 року