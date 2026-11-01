У мене є своя думка: Ферстаппен висловився про штраф від ФІА за інцидент із Лоусоном

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен висловився про штраф від ФІА за інцидент із Ліамом Лоусоном під час практики на Гран-прі Канади.

Слова нідерландця передає Autosport.

"Це схоже на те, як карають спортсменів у інших видах спорту і як там ухвалюють рішення. Ви можете погоджуватись із цим або не погоджуватись.

У мене є своя думка з цього приводу, але все, що я міг сказати – я сказав, зокрема всередині команди", – розповів Ферстаппен.

Нагадаємо, під час другої практики Ферстаппен намагався обігнати гонщика з Рейсінг Буллз, але новозеландець не поступився позицією і спробував атакувати ексчемпіона.

Зрештою, пілоти зіткнулись на 14-му повороті, внаслідок чого на трасі з'явились червоні прапори, а від боліда Ферстаппена відлетів фрагмент.

За підсумками інциденту пілоти отримали по одному штрафному балу в ліцензію втратили по одній позиції в стартовій решітці.

Гонка Гран-прі Мексики відбудеться 1 листопада о 22:00 за київським часом.

Раніше Ферстаппен заявив, що на місці Лоусона не провокував би із собою конфлікт.