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У мене є своя думка: Ферстаппен висловився про штраф від ФІА за інцидент із Лоусоном

Володимир Максименко — 1 листопада 2026, 11:25
У мене є своя думка: Ферстаппен висловився про штраф від ФІА за інцидент із Лоусоном
Getty Images

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен висловився про штраф від ФІА за інцидент із Ліамом Лоусоном під час практики на Гран-прі Канади.

Слова нідерландця передає Autosport.

"Це схоже на те, як карають спортсменів у інших видах спорту і як там ухвалюють рішення. Ви можете погоджуватись із цим або не погоджуватись.

У мене є своя думка з цього приводу, але все, що я міг сказати – я сказав, зокрема всередині команди", – розповів Ферстаппен.

Нагадаємо, під час другої практики Ферстаппен намагався обігнати гонщика з Рейсінг Буллз, але новозеландець не поступився позицією і спробував атакувати ексчемпіона.

Зрештою, пілоти зіткнулись на 14-му повороті, внаслідок чого на трасі з'явились червоні прапори, а від боліда Ферстаппена відлетів фрагмент.

За підсумками інциденту пілоти отримали по одному штрафному балу в ліцензію втратили по одній позиції в стартовій решітці

Гонка Гран-прі Мексики відбудеться 1 листопада о 22:00 за київським часом.

Раніше Ферстаппен заявив, що на місці Лоусона не провокував би із собою конфлікт.

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