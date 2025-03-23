Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Ред Булл проведе екстрену нараду через слабкий старт сезону Формули-1

Володимир Максименко — 23 березня 2025, 12:11
Ред Булл проведе екстрену нараду через слабкий старт сезону Формули-1
Ліам Лоусон
Getty images

Консультант Ред Булл Гельмут Марко підтвердив, що команда проведе екстрену нараду через слабкий старт сезону у Формулі-1.

Про це повідомляє Racingnews365.

Попри четверте місце Ферстаппена на Гран-прі Китаю, керівники РБ хочуть обговорити майбутнє Ліама Лоусона, який досі не приніс колективу жодного очка.

Щодо підсумків гонки у Шанхаї, то Марко заявив, що четверте місце Ферстаппена зумовлене якістю шин. Саме через це, на думку, радника, Макс втратив у швидкості.

Ще за підсумками першої кваліфікації Юкі Цунода заявив, що з легкістю замінив би Лоусона у складі Ред Булл.

Зазначимо, що після завершення Гран-прі Китаю австрійська команда розмістилась на третьому місці у заліку Кубку конструкторів, набравши 36 очок.

Вже за два тижні відбудеться третій етап сезону Формули-1 2025 року – на автодромі "Судзука" відбудеться Гран-прі Японії.

Формула 1 Гельмут Марко Ред Булл

Гельмут Марко

Хаджар став на захист радника Ред Булл, який розкритикував його за сльози в Австралії
Радник Ред Булл: Цунода може втратити місце в Формулі-1 після сезону-2025
Радник Ред Булл розповів, коли команда оголосить склад пілотів на сезон-2025
Марко: Гамільтон легко став би чемпіоном Формули-1 в цьогорічному Макларені
Марко назвав головні переваги Макларен над Ред Булл

Останні новини