Ферстаппен розпочне Гран-прі Бразилії з останнього місця – журналіст
Макс Ферстаппен
Ред Булл
Зірка Формули-1 Макс Ферстаппен розпочне Гран-прі Бразилії з останнього місця стартової решітки.
Про це повідомив журналіст Ерік ван Харен.
Очікується, що Ред Булл повністю змінять двигун на боліді гонщика. За кожну зміну в силовій установці пілот отримує п'ять штрафних місць, а тому нідерландець розпочинатиме боротьбу з останньої позиції.
В особистому заліку пілотів Ферстаппен наразі посідає друге місце, набравши 261 заліковий бал.
Кваліфікація Гран-прі Бразилії відбудеться 7 листопада о 20:00 за київським часом, а гонку заплановано днем пізніше на 19:00.
Зауважимо, що це не перший випадок покарання для пілотів напередодні перегонів – раніше повідомлялось, що свої штрафи отримають Льюїс Гамільтон та Джордж Расселл.