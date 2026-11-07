Ферстаппен розпочне Гран-прі Бразилії з останнього місця – журналіст

Зірка Формули-1 Макс Ферстаппен розпочне Гран-прі Бразилії з останнього місця стартової решітки.

Про це повідомив журналіст Ерік ван Харен.

Очікується, що Ред Булл повністю змінять двигун на боліді гонщика. За кожну зміну в силовій установці пілот отримує п'ять штрафних місць, а тому нідерландець розпочинатиме боротьбу з останньої позиції.

Red Bull heeft alsnog besloten tot een (complete) motorwissel voor Max Verstappen. Dit omdat er vrijdag wat problemen aan het licht kwamen en het risico anders te groot is. Verstappen start zondag dus achteraan in São Paulo, in een naar verwachting natte Grand Prix. #F1 — Erik van Haren (@ErikvHaren) November 7, 2026

В особистому заліку пілотів Ферстаппен наразі посідає друге місце, набравши 261 заліковий бал.

Кваліфікація Гран-прі Бразилії відбудеться 7 листопада о 20:00 за київським часом, а гонку заплановано днем пізніше на 19:00.

Зауважимо, що це не перший випадок покарання для пілотів напередодні перегонів – раніше повідомлялось, що свої штрафи отримають Льюїс Гамільтон та Джордж Расселл.