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Ферстаппен розпочне Гран-прі Бразилії з останнього місця – журналіст

Володимир Максименко — 7 листопада 2026, 16:11
Ферстаппен розпочне Гран-прі Бразилії з останнього місця – журналіст
Макс Ферстаппен
Ред Булл

Зірка Формули-1 Макс Ферстаппен розпочне Гран-прі Бразилії з останнього місця стартової решітки.

Про це повідомив журналіст Ерік ван Харен.

Очікується, що Ред Булл повністю змінять двигун на боліді гонщика. За кожну зміну в силовій установці пілот отримує п'ять штрафних місць, а тому нідерландець розпочинатиме боротьбу з останньої позиції.

В особистому заліку пілотів Ферстаппен наразі посідає друге місце, набравши 261 заліковий бал.

Кваліфікація Гран-прі Бразилії відбудеться 7 листопада о 20:00 за київським часом, а гонку заплановано днем пізніше на 19:00. 

Зауважимо, що це не перший випадок покарання для пілотів напередодні перегонів – раніше повідомлялось, що свої штрафи отримають Льюїс Гамільтон та Джордж Расселл.

Гран-прі Бразилії Макс Ферстаппен Формула 1 Ред Булл

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