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Ферстаппен – про зіткнення із Лоусоном: У його становищі конфліктувати зі мною не надто розумно

Володимир Максименко — 31 жовтня 2026, 12:29
Ферстаппен – про зіткнення із Лоусоном: У його становищі конфліктувати зі мною не надто розумно
Getty Images

Пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен висловився про своє зіткнення з колегою із Рейсінг Буллз Ліамом Лоусоном під час практики на Гран-прі Мексики.

Емоції гонщика передає Sky Sports.

На думку нідерландця, Ліам Лоусон мав поводити себе на трасі дещо скромніше, оскільки його контракт з концерном добігає кінця.

"Те, що він зробив, не можна назвати вдалим вчинком. На його місці, я б поводився дещо розумніше. Не надто розсудливо для людини, яка бореться за місце у складі, вступати зі мною в конфлікт", – розповів Ферстаппен.

Нагадаємо, за підсумками інциденту пілоти отримали по одному штрафному балу в ліцензію втратили по одній позиції в стартовій решітці.

Гран-прі Мексики розпочнеться 31 жовтня кваліфікацією о 23:00 за київським часом, а гонку заплановано на 1 листопада о 22:00.

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Напередодні Каділлак оголосив про підписання нового контракту зі своїм досвідченим пілотом.

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