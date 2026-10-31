Ферстаппен – про зіткнення із Лоусоном: У його становищі конфліктувати зі мною не надто розумно
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Пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен висловився про своє зіткнення з колегою із Рейсінг Буллз Ліамом Лоусоном під час практики на Гран-прі Мексики.
Емоції гонщика передає Sky Sports.
На думку нідерландця, Ліам Лоусон мав поводити себе на трасі дещо скромніше, оскільки його контракт з концерном добігає кінця.
"Те, що він зробив, не можна назвати вдалим вчинком. На його місці, я б поводився дещо розумніше. Не надто розсудливо для людини, яка бореться за місце у складі, вступати зі мною в конфлікт", – розповів Ферстаппен.
Нагадаємо, за підсумками інциденту пілоти отримали по одному штрафному балу в ліцензію втратили по одній позиції в стартовій решітці.
Гран-прі Мексики розпочнеться 31 жовтня кваліфікацією о 23:00 за київським часом, а гонку заплановано на 1 листопада о 22:00.
Напередодні Каділлак оголосив про підписання нового контракту зі своїм досвідченим пілотом.