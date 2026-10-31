Ферстаппен – про зіткнення із Лоусоном: У його становищі конфліктувати зі мною не надто розумно

Пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен висловився про своє зіткнення з колегою із Рейсінг Буллз Ліамом Лоусоном під час практики на Гран-прі Мексики.

Емоції гонщика передає Sky Sports.

На думку нідерландця, Ліам Лоусон мав поводити себе на трасі дещо скромніше, оскільки його контракт з концерном добігає кінця.

"Те, що він зробив, не можна назвати вдалим вчинком. На його місці, я б поводився дещо розумніше. Не надто розсудливо для людини, яка бореться за місце у складі, вступати зі мною в конфлікт", – розповів Ферстаппен.

Neither Max Verstappen or Liam Lawson were willing to yield in this incident in FP2 🫢 The contact shed debris across the circuit and prompted a short Red Flag disruption 🚩 #F1 #MexicoGP https://t.co/nmWhtAGNv9 — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

Нагадаємо, за підсумками інциденту пілоти отримали по одному штрафному балу в ліцензію втратили по одній позиції в стартовій решітці.

Гран-прі Мексики розпочнеться 31 жовтня кваліфікацією о 23:00 за київським часом, а гонку заплановано на 1 листопада о 22:00.

Напередодні Каділлак оголосив про підписання нового контракту зі своїм досвідченим пілотом.