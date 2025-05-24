Я пишаюся, але розчарований, – Леклер прокоментував поразку Норрісу в кваліфікації Гран-прі Монако

Пілот Феррарі Шарль Леклер поділився своїми думками про кваліфікацію Гран-прі Монако, яку він завершив на другому місці.

Слова 27-річного монегаска наводить Motorsport.

Сьогодні, 24 травня, Леклер претендував на поул після того, як він був найшвидшим у всіх трьох практиках. Але у фіналі кваліфікації він програв Ландо Норрісу – пілот Макларен випередив його на 0,109 секунди.

Після кваліфікації Леклер висловив задоволення своїм виступом, але при цьому він розчарований, що втратив поул домашньої гонки в останній момент.

"Завжди можна зробити щось більше. Але, врешті-решт, це було найкраще, що ми могли зробити. Я думаю, що коло було дійсно хорошим. Перша спроба була не найвдалішою. Коли у вас є перша хороша спроба, це дає вам трохи більше впевненості на другу. Я не зміг цього зробити. У мене був трафік у другому секторі, але маємо те, що маємо. Очевидно, що я дуже розчарований. Ми знаємо, що цього року у нас не зовсім той болід, який потрібен для перемог. Але цього вікенду машина відчувалася добре. І буде непросто стартувати тут другим, щоб потім вирватися на перше місце", – сказав Леклер.

Гонщика попросили пояснити, чому він так вдало виступає на домашній трасі.

"Я не знаю. Мені взагалі подобаються міські траси. Мені подобається дійсно йти ва-банк у кваліфікації та максимально ризикувати. І я думаю, що здебільшого це себе виправдовує. Іноді це не окупається. У будь-якому випадку, я пишаюся результатом, якого ми досягли сьогодні, оскільки на папері це був дуже складний вікенд для нас. Зрештою, все не так вже й погано".

Нагадаємо, що Гран-прі Монако відбудеться завтра, 25 травня. Старт гонки запланований на 16:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що один з пілотів Формули-1 розпочне заїзд в Монте-Карло із суттєвим штрафом.