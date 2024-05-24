Найпрестижніший етап сезону: розклад Гран-прі Монако

Гонка восьмого етапу Формули-1 сезону-2024, Гран-прі Монако, відбудеться в неділю, 26 травня. Перемога на міській трасі в Монте-Карло є одним з найбільших досягнень в автоспорті, на ряду з 500 милями Індіанаполіса і 24 годинами Ле-Мана.

Гоночний вікенд традиційно триватиме з п'ятниці по неділю. Зазначимо, що рекордсменом за кількістю перемог у Гран-прі Монако є легендарний Айртон Сенна — 6 виграних гонок. Серед чинних пілотів на цій трасі найчастіше тріумфував Льюїс Гамільтон, який виступає за Мерседес — 3 перемоги.

Розклад Гран-прі Монако

24 травня, 14:30-15:30. Перша практика

24 травня, 18:00-19:00. Друга практика

25 травня, 13:30-14:30. Третя Практика

25 травня, 17:00-18:00. Кваліфікація

26 травня. 16:00 Гонка

Напередодні пілот Ред Булл та лідер чемпіонату Макс Ферстаппен здобув перемогу в межах сьомого етапу — Гран-прі Емілії-Романьї-2024.

Нагадаємо, що проєкт Андретті, який намагається потрапити до Формули-1, найняв колишнього головного технічного інженера серії Пета Сімондса.