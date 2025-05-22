Штучна боротьба, що дає надію на цікаву гонку: прев'ю Гран-прі Монако

Формула-1 продовжує радувати вболівальників черговим етапом з трьох поспіль, які на нас очікують до перерви.

Монте-Карло вже приймає пілотів на найпрестижнішому етапі в історії Ф-1, а можливо й усього автоспорту.

З 23 по 25 травня на вулицях Князівства визначиться новий або черговий переможець Гран-прі Монако. Чемпіон вирішив розібратися з головними інтригами та цікавинками напередодні восьмого етапу "королеви автоспорту".

Історична довідка

Гран-прі Монако – одна з найпрестижніших і найвідоміших гонок у світі, що стала символом не лише автоспорту, а й гламурного життя Лазурового узбережжя.

Перегони тут беруть свій початок у 1929 році, коли за ініціативи Антоні Ногеса та під патронатом князя Луї II на вулицях Монте-Карло вперше відбулася автомобільна гонка. Це була спроба закріпити Монако на карті міжнародного автоспорту, і вона виявилася успішною.

У 1950 році, коли був створений офіційний чемпіонат світу Формули-1, Гран-прі Монако увійшло до його першого календаря. Після перерви у 1951–1954 роках, з 1955 року етап став постійною частиною сезону.

Протягом десятиліть він переживав значні трансформації, але завжди зберігав свою унікальність – гонка проходить не на спеціалізованій трасі, а на тимчасовому міському кільці, що прокладене вузькими й звивистими вулицями Монако.

Організація перегонів у таких умовах завжди була викликом. Технічний персонал заздалегідь встановлює огорожі, бордюри та глядацькі трибуни, фактично перетворюючи місто на автодром. Упродовж багатьох років траса зазнавала незначних змін, переважно з міркувань безпеки, однак її конфігурація залишається майже ідентичною до тієї, що була ще в 1950-х.

Особливе значення Гран-прі Монако має й тому, що воно є частиною так званої "Потрійної корони автоспорту" разом із 24 годинами Ле-Мана та Інді-500. Його виграш вважається вершиною кар'єри будь-якого гонщика. Попри критику за обмежені можливості для обгонів і нетипову конфігурацію, цей заїзд продовжує приваблювати глядачів своєю атмосферою, історією та престижем.

Скасування етапу у 2020 році через пандемію COVID-19 стало першим випадком з 1955 року, коли гонка не відбулася, що лише підкреслило її значення в традиції Формули-1. На сьогодні Гран-прі Монако – це не лише змагання, а культурний феномен, де зливаються історія автоспорту, архітектура, традиції та світська еліта.

Не дарма ексклюзивний показ фільму про Формулу-1 з Бредом Піттом вирішили провести саме в Монте-Карло.

Рекорди етапу в Монте-Карло

Серед легендарних переможців гонки в Монте-Карло відразу згадується один з найкращих пілотів у історії автоспорту – Айртон Сенна, який шість разів вигравав етап у Монако. Цей показник досі є рекордним.

Найближче до цифр Сенни є ще одна легенда, Грем Гілл, відомий як "Містер Монако", перемагав п'ять разів у 1960-х роках. Серед сучасних пілотів найбільше перемог мають Льюїс Гамільтон (3) та Макс Ферстаппен (2).

Серед команд найбільше перемог в Монако здобули Макларен – 15, далі йдуть Феррарі (11) та Мерседес (8). Що цікаво, з 1950 року лише десять пілотів вигравали гонку, стартуючи з позицій нижче третьої.

Ще одним цікавим досягненням є те, що у 2024 році пілот Феррарі Шарль Леклер став першим монегаском, який виграв домашній Гран-прі, повторивши досягнення Луї Широна з 1931 року. Це також була перша перемога Феррарі в Монако з 2017 року.

Last year, the Monaco curse was finally broken 🙌 🎉



Before his emotional 2024 home win, Leclerc had a luckless run on the streets of Monaco... 💔 #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/wgQXGRdpPu — Formula 1 (@F1) May 21, 2025

Конфігурація треку

Щодо конфігурації траси, можна згадати слова 3-разового чемпіона світу Нельсона Піке про Гран-прі Монако:

"Їздити в Монако – це як кататися на велосипеді у себе у вітальні".

Короткий трек, що має 19 поворотів і 3,337 кілометра дистанції, має 78 кіл та загальну протяжність заїзду у 260 км.

Етап у Князівстві – єдиний у календарі Формули-1, де загальна дистанція гонки складає не 305 км. Річ у тім, що короткий трек та повільна швидкість на колі не дозволяє подолати 305 км за відведене регламентом час проведення змагань у 2 години.

Ледь не єдиним місцем, де гонщики проводять обгони є старт-фінішна пряма, де пілоти мають можливість застосувати систему DRS.

Фаворити та інтриги Гран-прі Монако

Інтриг на етапі в Монте-Карло могло б бути значно менше, проте FIA та Формула-1 вирішили урізноманітнити гонку в Монако двома обов'язковими піт-стопами.

Це не вперше цього сезону, коли керівництво "королеви автоспорту" намагається зробити заїзди цікавішими. Окрім уже відомих систем DRS, що допомагають пілотам проводити обгони на прямих, Pirelli почали привозити на етапи м'якшу гуму, щоб команди мали різні стратегії.

І ось до цього можна додати й другий! обов'язковий піт-стоп на Гран-прі Монако.

Кому це піде на користь? Хороше запитання, враховуючи, що ми маємо 6 новачків у пелетоні, що значно підвищує ймовірність аварії, а отже вчасний заїзд за новою гумою може допомогти виграти ледь не будь-якому гонщику в пелетоні.

Навряд чи хтось очікує, що два піт-стопи додасть більше боротьби та обгонів на трасі. Як на мене, Формула-E (перегони електромобілів) продемонстрували, що потрібно для цікавого Гран-прі Монако – менші за розмірами боліди.

У суботу та неділю звичайно фаворитами будуть гонщики Макларен, ніхто не може оскаржувати те, що в "папаї" найкращий болід у пелотоні, але всі ми розуміємо – Макс Ферстаппен може здивувати, Шарль Леклер буде намагатися вистрибнути вище голови (можливостей Феррарі) на домашньому етапі, а два піт-стопи і пригоди новачків можуть принести і якогось несподіваного переможця.

Шини, стратегії та погода в Монако

Як ми вже казали вище, постачальник гуми Pirelli привезе у Монте-Карло найм'якшу з усіх можливих конфігурацій гуми – C4, C5, C6.

Якщо минулого року найефективнішою стратегією була одна зупинка та перехід з мідуіма на хард, то тут командам доведеться планувати відразу дві зупинки.

"Наявність двох зупинок також має виключити занепокоєння щодо деградації шин, навіть якщо вона буде дуже низька на цій трасі. Це може навіть призвести до використання м'яких гумових сумішей, особливо для тих, хто робить пізню другу зупинку, або у випадку, якщо на завершальних етапах гонки передбачений період роботи автомобіля безпеки", – йдеться у заяві Pirelli.

Прогноз погоди в Монте не обіцяє повторення легендарних дощових заїздів у Монако – похмура погода та мінімальна ймовірність дощу.

Думка експерта

Напередодні Гран-прі Монако ми поспілкувалися з українським гонщиком та пілотом академії Вільямс Олександром Бондаревим, який виступає в італійській Ф-4.

Гонка в Монако – це завжди особливий виклик через унікальну конфігурацію траси. Вузькі вулиці, брак місця для обгонів і висока ймовірність помилок роблять цей етап одним із найскладніших у календарі. Я очікую напруженої та стратегічно насиченої гонки, де кожна деталь матиме значення. Щодо стратегії з двома піт-стопами – вона дійсно може додати інтриги. У Монако обгони на трасі майже неможливі, тому команди шукатимуть будь-які можливості для просування завдяки тактичним рішенням. Два піт-стопи відкривають більше варіантів для гри зі стратегіями – наприклад, використання різних типів шин або спроби випередити суперників за рахунок швидшого піт-стопу. Це може зробити гонку менш передбачуваною та більш захопливою для вболівальників.

Олександр Бондарев після першого етапу італійської Ф-4 розташувався 10 місці в загальному заліку чемпіонату та на 4 позиції в заліку новачків.

Прогноз Чемпіона

Ми дуже сподіваємось, що два піт-стопи, можливі аварії з машинами безпеки та варіативність стратегій здивують уболівальників Формули-1 та подарують нового переможця цього сезону.

Поставимо на сенсаційну перемогу Феррарі та місцевого гонщика Шарля Леклера, який багато років демонструє чудову швидкість на домашньому етапі.

Getty Images

П'ятниця, 23 травня

14:30 – 15:30. Перша практика

18:00 – 19:00. Друга практика

Субота, 24 травня

13:30 – 14:30. Третя практика

17:00 – 18:00. Кваліфікація

Неділя, 25 травня

16:00. Гонка

Де дивитися

Пряму трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Монако в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.