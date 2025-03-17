Чудовий досвід з помилками: новачок Мерседес радий фінішу на четвертому місці в Австралії

Новачок Мерседес Андреа Кімі Антонеллі не приховував своєї радості четвертим місцем за підсумками дебютного для нього Гран-прі Австралії.

Слова 18-річного італійця наводить сайт Формули-1.

Антонеллі, стартувавши з 16-ї позиції, фінішував в Мельбурні четвертим, одразу за своїм напарником Джорджем Расселлом.

І хоча під час гонки юний гонщик отримав штраф +5 секунд, який відкинув його на п'яту позицію, "срібним стрілам" вдалося оскаржити покарання і повернути Кімі четверте місце.

"Це була дуже, дуже насичена гонка. Ми отримали всі можливі умови для першої гонки! Безумовно, це було нелегко, але я дуже щасливий. Команда проробила чудову роботу, я також задоволений тим, як я впорався, хоча і припустився кількох помилок, які коштували мені трохи часу, особливо в плані швидкості. Але мушу сказати, що умови були супер, супер складні, але в іншому я справді щасливий. Команда дуже добре провела менеджмент моєї гонки, і тепер я з нетерпінням чекаю на Китай", – заявив Антонеллі.

Андреа прокоментував свій виступ не тільки в гонці, але й у практиках з кваліфікацією, де він не зміг нормально продемонструвати себе через пошкодження боліда.

"Безумовно, я був дуже задоволений своїм прогресом у вільній практиці. Звичайно, кваліфікація розчарувала тим, що там сталося. Думаю, що міг би виступити трохи краще. Але це був дійсно хороший досвід, і сьогодні також був хороший досвід побачити, що відбувається ззаду (пелотона), і як я можу прогресувати. Безумовно, це дійсно гарний урок, і я не можу поскаржитися на результат".

Нагадаємо, що інший дебютант Формули-1 Габріель Бортолето втратить кілька позицій на старті Гран-прі Китаю.

Раніше переможець Гран-прі Австралії Ландо Норріс прокоментував свій успіх на "Альберт Парку".