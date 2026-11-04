Гамільтон назвав головну подію сезону-2026 в Формулі-1

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон підбив попередні підсумки сезону-2026 в Формулі-1.

Своїми думками британець поділився у соцмережах.

"Мої великі привітання новому чемпіону – Кімі Антонеллі. Спостерігати за вашим шляхом та тим, наскільки ви були близькими – це для мене головна подія року.



Насолоджуйтесь моментом, тримайтесь одне одного, зберігайте свою пристрасть та енергію. Ви на це заслуговуєте", – написав Гамільтон.