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Гамільтон назвав головну подію сезону-2026 в Формулі-1

Володимир Максименко — 4 листопада 2026, 10:10
Гамільтон назвав головну подію сезону-2026 в Формулі-1
Льюїс Гамільтон
Getty Images

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон підбив попередні підсумки сезону-2026 в Формулі-1.

Своїми думками британець поділився у соцмережах.

"Мої великі привітання новому чемпіону – Кімі Антонеллі. Спостерігати за вашим шляхом та тим, наскільки ви були близькими – це для мене головна подія року.

Насолоджуйтесь моментом, тримайтесь одне одного, зберігайте свою пристрасть та енергію. Ви на це заслуговуєте", – написав Гамільтон.

Зазначимо, що Антонеллі став наймолодшим чемпіоном Формули-1 в історії. Він здобув дебютний титул у віці 20 років і 68 днів.

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Раніше на чемпіонство Кімі Антонеллі відреагував пілот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Льюїс Гамільтон Формула 1 Кімі Антонеллі

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