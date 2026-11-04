Гамільтон назвав головну подію сезону-2026 в Формулі-1
Льюїс Гамільтон
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Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон підбив попередні підсумки сезону-2026 в Формулі-1.
Своїми думками британець поділився у соцмережах.
"Мої великі привітання новому чемпіону – Кімі Антонеллі. Спостерігати за вашим шляхом та тим, наскільки ви були близькими – це для мене головна подія року.
Насолоджуйтесь моментом, тримайтесь одне одного, зберігайте свою пристрасть та енергію. Ви на це заслуговуєте", – написав Гамільтон.
Зазначимо, що Антонеллі став наймолодшим чемпіоном Формули-1 в історії. Він здобув дебютний титул у віці 20 років і 68 днів.
Італієць перевершив рекорд Себастьяна Феттеля. Німець уже привітав молодого пілота та дав йому пораду.
Раніше на чемпіонство Кімі Антонеллі відреагував пілот Ред Булл Макс Ферстаппен.