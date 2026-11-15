Антонеллі отримав авдиєнцію у президента Італії на честь перемоги в Формулі-1

Пілот команди Мерседес Кімі Антонелі отримав авдиєнцію у президента Італії Серджо Матарелли.

Про це повідомили у Motorsport.

Спортсмен відвідав політика у Квірінальському палаці, де вони поспілкувались про його тріумф, фізичні вимоги Формули-1 та можливість президентського візиту на Гран-прі в Монці наступного сезону.

Motorsport

Нагадаємо, що Антонеллі став наймолодшим чемпіоном Формули-1 в історії. Він здобув дебютний титул у віці 20 років і 68 днів.

Гонщик став першим з 1953 року італійцем, який виграв цей титул – тоді чемпіоном "королеви автоспорту" став Альберто Аскарі.

Антонеллі перевершив віковий рекорд Себастьяна Феттеля. Німець уже привітав молодого пілота та дав йому пораду.

Раніше повідомлялось, що італієць отримав Орден святої Агати у Сан-Маріно.