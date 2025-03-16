Дебют удався: Мерседес оскаржив штраф Антонеллі та повернув італійцю позицію

Мерседес оскаржив штраф 18-річного пілота Андреа Кімі Антонеллі, що повернуло італійцю 4 місце за підсумками Гран-прі Австралії.

Про це повідомляє пресслужба "срібних стріл".

Нагадаємо, що Антонеллі фінішував четвертим у Мельбурні, однак отримав штраф за небезпечний випуск.

Отримавши покарання в 5 секунд Кімі на фініші автоматично опустився на п'яте місце, пропустивши вперед гонщика Вільямс Алекса Албона.

Мерседес подав апеляцію на це рішення, яке було швидко скасовано дирекцією гонки. Таким чинном Андреа Кімі Антонеллі завершив своє дебютне Гран-прі за крок до подіуму, стартувавши на 16 позиції.

Just updated our race result graphic 😉



Kimi takes P4 after his penalty is overturned!!! 🙌 pic.twitter.com/Res4KDinX2 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 16, 2025

Окрім того, італієць став другим наймолодшим пілотом, який здобув очки у Формулі-1. На сьогодні Антонеллі 18 років, 6 місяців та 19 днів, молодшим гонщиком з заліковими балами був лише Макс Ферстаппен, який завоював очки ще у віці 17 років, 5 місяців та 29 днів.