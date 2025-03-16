Норріс: Було нелегко виграти гонку під тиском Ферстаппена та Піастрі

Пілот Макларен Ландо Норріс заявив, що було важко здобути перемогу на Гран-прі Австралії, знаходячись під тиском напарника Оскара Піастрі та чинного чемпіона світу Макса Ферстаппена.

Слова британського гонщика передає RacingNews365.

"Це була важка гонка, особливо з Максом позаду мене, я старався, це було трохи напружено, не буду брехати. Нелегко зібрати такий хороший вікенд, особливо під тиском Макса і Оскара, тому що вони голодні, налаштовані боротися, і хочуть перемоги так само сильно, але я знаю, на що я здатний.

Це все ще тільки перша гонка з 24, але, маючи справу з тиском Ферстаппена та Піастрі, я не міг розслабитися. Я повинен віддати належне Макларен, тому що вони дали мені приголомшливий автомобіль", – підсумував Норріс.

Нагадаємо, що Ландо Норріс здобув перемогу на першому етапі Формули-1 в сезоні – Гран-прі Австралії. Британець очолив особистий залік, а також саме його очки допомогли Макларен вже з початку сезону вирватися в лідери Кубку конструкторів.

Макс Ферстаппен фінішував лише другим, а ось напарник Норріса Оскар Піастрі через помилку наприкінці гонки посів усього дев'яте місце.