Новачок Формули-1 втратить позиції на старті Гран-прі Китаю через штраф

Дебютант Формули-1 у складі Заубера Габріель Бортолето втратить три позиції на стартовій решітці Гран-прі Китаю.

Під час вчорашнього Гран-прі Австралії 20-річний бразилець отримав штраф 5 секунд через небезпечний виїзд після піт-стопу.

Проте він не встиг відстояти штраф через аварію: на 47-му колі Бортолето під час дощу не втримав болід на трассі та розбив його, передвчасно завершивши гонку.

За регламентом, у такому випадку штраф переноситься на наступний етап у вигляді втрати місць. Таким чином, к позиції Габріеля за підсумками кваліфікації додадуться +3 позиції.

FIA

Етап в Китаї проходитиме цього тижня, з 21 по 23 березня. Це буде перший вікенд сезону, під час якого відбудеться спринт.

Нагадаємо, що напарник Габріеля Бортолето Ніко Хюлькенберг фінішував сьомим, чим приніс команді очки в першому ж заїзді в сезоні. Минулого року Заубер заробив свої перші та останні бали в передостанній гонці сезону.

Раніше стало відомо, що Мерседес успішно оскаржив штраф Андреа Кімі Антонеллі, який у підсумку повернувся на четверте місце Гран-прі Австралії.