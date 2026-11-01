Антонеллі – напередодні гонки в Мексиці: Планую напоїти себе мелатоніном

Пілот Мерседес Кімі Антонеллі висловився напередодні гонки в межах Гран-прі Мексики, де він може достроково стати чемпіоном Формули-1.

Слова гонщика передає ESPN.

Італієць розповів, що не зміг повністю впоратись із напругою, а тому планує допомгти собі виспатись із мелатоніном.

"Я дуже втомився і ще не повністю відновився. Цей вікенд був більш напруженим, ніж зазвичай – куди б я не пішов, люди кажуть, що я вже чемпіон.

Гонка? Я розраховую виспатись, а тому напою себе мелатоніном і спатиму годин 10. Хочу вимкнутись від усього, що заважає і бути свіжим", – розповів Антонеллі.

Зазначимо, що в Мексиці гонщик може достроково здобути титул чемпіона світу – для цього йому потрібно фінішувати не нижче дев'ятого місця.

Нагадаємо, основна гонка відбудеться 1 листопада, початок о 22:00 за київським часом. Поул-позицію напередодні здобув пілот Феррарі Льюїс Гамільтон.

Напередодні повідомлялося, що Ферстаппен та Лоусон втратять по одній позиції на Гран-прі Мексики.