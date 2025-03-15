Мерседес пояснив, чому Антонеллі провалив кваліфікацію Гран-прі Австралії

Провал кваліфікації Гран-прі Австралії у виконанні Андреа Кімі Антонеллі став результатом не помилки юного пілота Мерседес, а пошкоджень на його боліді.

Про це повідомляє Motorsport.

18-річний італієць вибув з кваліфікації ще за підсумками першого сегмента, що стало певним шоком для фанатів Формули-1. Але як пізніше пояснили "срібні стріли", машина Антонеллі мала певні пошкодження, які сильно вплинули на його результат.

"Ми побачили пошкодження на машині Кімі під час його другого виїзду на трасу. На жаль, це призвело до втрати продуктивності на останніх двох колах", – заявили в Мерседес.

Сам Антонеллі також відреагував на свій ранній виліт з кваліфікації на "Альберт Парку".

"Якщо чесно, я зробив те ж саме, я поїхав тією ж траекторією, що і під час третьої практики. Просто на узбіччі була велика ділянка гравію, і коли я проїжджав її, гравій досить сильно пошкодив болід. Через це я втрачав багато часу на прямих, перш за все, через те, що днище боліда терлося об асфальт. А потім я втратив досить багато в аеродинаміці, тому що, очевидно, днище не була вирівняне. Все було дуже, дуже позитивно, тому результат розчаровує, тому що я відчуваю, що ми могли б посісти набагато кращу позицію. Але маємо те, що маємо. Ми спробуємо рухатися далі і подивимося, що ми зможемо зробити завтра", – сказав Андреа.

Гран-прі Австралії відбудеться завтра, 16 березня. Старт гонки запланований на 06:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що за підсумками кваліфікації Шарль Леклер повторив досягнення Фернандо Алонсо 18-річної давнини.