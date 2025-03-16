Макларен у своїй лізі, сльози новачків, Феррарі стріляє собі в ногу: підсумки етапу Формули-1 в Австралії

Ось і відбулося те, чого так довго чекали фанати автоспорту – стартував новий сезон Формули-1, останній за чинним регламентом.

Вперше з 2019 року відкривати сезон "королеви автоспорту" довелося етапу в Австралії, який обіцяв бути дуже цікавим. Прогноз погоди на неділю не залишав ніяких інших варіантів. Тож пропонуємо разом із нами пригадати найяскравіші події останніх трьох днів.

Перша практика, перша аварія

Навряд чи Олівер Берман саме так уявляв собі дебют у Формулі-1 в якості повноцінного пілота команди. Отримавши місце в Гаасі, 19-річний британець також отримав шанс розвиватися в команді, яка не вимагатиме від нього результатів тут і зараз.

Але п'ятниця "подарувала" Берману неприємні спогади, а перший розбитий болід в Мельбурні. Гонщик не втримав машину на виході з 10-го повороту, проїхався по гравію, який розвернув його на 180 градусів та "познайомив" із загородженням.

A sizeable shunt for Ollie Bearman in FP1 😢



He thankfully walked away from the incident unharmed#F1 #AusGP pic.twitter.com/U4wEvf4HyB — Formula 1 (@F1) March 14, 2025

Зазначимо, що пошкодження на машині потім ще далися взнаки. Під час кваліфікації Оллі проїхав усього одне коло та заїхав назад у бокси. Через проблеми з коробкою передач він не зміг встановити залікове коло. В гонці Берман стартував з піт-лейна.

Б – означає Бортолето

Радник Ред Булл Гельмут Марко ніколи не соромився того, що та про кого він говорить. Так було і цього разу.

81-річний австрієць дозволив собі заявити, що новачок Заубера Габріель Бортолето є гонщиком "категорії Б". Це відбулося у світлі порівняння бразильця з Ліамом Лоусоном.

Цікаво, про що думав Марко, коли Бортолето виявився швидшим за Лоусона у першій практиці, а потім ще й вийшов до другого сегменту кваліфікації, у той час як Ліам вибув у першому її сегменті?

Прокляття другого пілота Ред Булл

Пригадавши Лоусона, не можна не розглянути весь його виступ в Австралії. І роблячи це, мимоволі згадуєш про так зване прокляття другого пілота Ред Булл.

З часів Даніеля Ріккардо у "биків" не було другого гонщика, який міг на рівних конкурувати з Максом Ферстаппеном на довгій дистанції. Це намагався зробити Серхіо Перес, але до чого це його привело?

Перший же етап за кермом машини австрійської команди не вселяє оптимізму в майбутнє 23-річного новозеландця у складі РБ. Погані виступи у тренуваннях, провал кваліфікації та розбитий болід під час Гран-прі (так, за непростих умов) – саме таким є здобутом Лоусона на першому етапі. Десь має посміхатися один Цунода.

Вільямс – головне відкриття першого етапу

"Я впевнений, що цього року ви не побачите мене на подіумі або в першій п'ятірці, тому не надто мотивуйте себе. Але знайте, що я перейшов до Вільямса не для того, щоб тусуватися, не для того, щоб роки йшли, не для того, щоб бути в середині пелотону. Якщо я перейшов до Вільямса, то лише для того, щоб вести команду вперед. І я сподіваюся, що зможу це зробити".

Саме із такими словами Карлос Сайнс розпочав свою кар'єру у складі британської команди. І знав би він, що Алекс Албон зруйнує його прогноз вже у першій же гонці...

Вільямс поки що є головним сюрпризом сезону. Команда після років на дні Формули-1 почала поступово вибиратися звідти. І ось цей пргрес привів її до четвертого місця в Австралії.

За одну гонку британці набрали більше половини очок всього минулого сезону (10 проти 17). І це не можна списати тільки на шаленство, яке відбувалося під час заїзду. Албон та Сайнс демонстрували хороші результати і в практиках (Карлос був другим у п'ятницю, ще й виграв передсезонні тести), і в кваліфікації, де вони посіли шосте та десяте місця відповідно.

Тому варто уважно стежити за виступами цієї легендарної стайні, яка 100% ще подарує по ходу цього сезону не один приємний момент.

Алекс Албон та Карлос Сайнс Atlassian Williams Racing

Деградація Гаас

Схоже, що американський колектив став одним із тих, хто вже робить ставку на наступний сезон під новим регламентом. Інакше його виступи складно охарактеризувати.

З моменту свого дебюту в Ф1 Гаас то має статус міцного середняка, то є головним аутсайдером. І схоже, що цього року американські горки привели команду знову до дна.

Результати Естебана Окона та Олівера Бермана, відверто кажучи, розчаровують. І якщо виступ Бермена можна списати на брак досвіду та пошкоджений болід, то що трапилося із французом, який хоч і має складний характер, та ніколи не вважався рентачем?

Окон навіть примудрився програти в кваліфікації Зауберу, команді, яка минулого року всього одного разу заробила очки, ще й зробила це в передостанній гонці!

Якщо керівник команди Аяо Каматсу не виправить ситуацію найближчим часом, Гаас ризикує плести задніх протягом усього 2025 року.

Феррарі, є привід хвилюватися?

Скудерію не можна записати до повноцінного розчарування етапу, але вона була дуже близькою до цього.

Як і багато років до цього, Феррарі усіма своїми заявами ніби говорила: "Наступний сезон точно наш". Ще й суперники казали, що італійці будуть швидшими, ніж вони були у практиках.

Але на ділі все було куди гірше, ніж можна було уявити. У кваліфікації Леклер та Гамільтон були сьомим та восьмим відповідно, програвши при цьому таким майстрам, як Цунода та Албон.

У гонці справи були трохи кращими, але тільки в Шарля, який на старті зумів прорватися через японо-тайський тандем. Льюїс своєю чергою половину дистанції просидів на задньому антикрилі Албона.

І в найбільш потрібний момент про себе нагадали сумнозвісні стратеги Феррарі, які вирішили не кликати пілотів за проміжною гумою, коли посилився дощ. Це рішення, як виявилося, було фатальною помилкою, яка коштувала команді багатьох очок, а може навіть і подіуму.

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Не всі новачки були готові до дощу

Як вже було описано в звіті про Гран-прі Австралії, заїзд навіть не встиг розпочатися, а в нас вже була перша аварія! Дебютант Рейсін Буллз Ісак Хаджар на виході з першого ж повороту під час прогрівочного кола "познайомив" задню частину свого боліда з огородженням.

Це був сильний психологічний удар по 20-річному французу, який, не стримував сліз. Його заспокоювали всі, хто був навколо нього, в справу втрутився навіть Ентоні Гамільтон, батько Льюїса.

"Мені стало боляче, коли я побачив, що з ним трапилося. Підійшов та підтримав його, як власного сина", – сказав після гонки Ентоні, коментуючи момент з Хаджаром.

Потім настав час Джека Дуена дарувати Франко Колапінто привід для радості, розбивши свій болід на першому колі. А за десять кіл до кінця Лоусон та Бортолето синхронно зійшли з дистанції. Причому Ліам зробив це у тому ж місці, що і Хаджар – оце справжній зв'язок Ред Булл та Рейсін Буллз.

Таким чином, серед новачків "вижили" тільки Олівер Берман та...

Народження нової зірки

...Андреа Кімі Антонеллі, який став головним відкриттям Гран-прі серед пілотів.

Так, 18-річний італієць частково був винний у провалі кваліфікації, де він не зміг подолати перший сегмент. Як виявилося, він зачепив гравій, який пошкодив болід, що не дозволило йому показати гідний час.

Але Кімі виправився під час гонки, де він був чи не головним діючим персонажем. Між двома шаленими частинами заїзду був класичний відрізок смутку та сну. І саме пілот Мерседес робив усе, щоб розважити нас. Пройшов Хюлькенберга, помилився, втратив позицію, знову пройшов Халка та наздоганяв Алонсо. Під час боротьби з Андреа дворазовий чемпіон світу розбив машину, що викликало сейфеті кар на трасу.

Антонеллі був близький, щоб фінішувати четвертим у своїй дебютній гонці, але 5-секундний штраф відкинув його на п'яте місце. І все одно це чудовий результат, який не може не радувати як фанатів "срібних стріл", так і нейтральних вболівальників.

Андреа Кімі Антонеллі Формула-1

Оновлено : Мерседес після Гран-прі Австралії успішно оскаржив штраф Андреа Кімі Антонеллі, а тому дебют юного італійця став ще більш успішним – йому повернули четверте місце!

Just updated our race result graphic 😉



Kimi takes P4 after his penalty is overturned!!! 🙌 pic.twitter.com/Res4KDinX2 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 16, 2025

"Феррарі" етапу: переговори Леклера з гоночним інженером

Цілком можливо, що це стане постійною рубрикою цього сезону, бо Феррарі багато років привчала нас до подібних комічних ситуацій. Всі команди цим грішать, але Скудерія робить це особливо часто.

Так вийшло і цього разу. Посеред гонки, коли йшов дощ, Шарль Леклер поскаржився своєму гоночному інженеру Браяну Боцці, що в боліді щось протікає. Боцці поцікавився, що саме. Монегаск відповів, що не знає, що саме, але зазначив, що все його сидіння залите водою.

На це інженер не знайшов нічого краще, ніж сказати: "Мабуть, це ВОДА". Леклер одразу зрозумів, що це момент імені Капітана Очевидності, та відповів: "Додамо це до збірника мудрих цитат".

anyways best radio of the day is this one pic.twitter.com/c2ioPdFShy — clara (@leclercsletters) March 16, 2025

У Макларена немає суперників

Якщо ми вважаємо, що Гаас вже зливає цей сезон, то можна впевнено заявити, що Макларен пішов наче ва-банк.

Британський колектив підтримує свою феноменальну форму, яку він набрав у другій частині минулого року. І зараз немає нікого, хто зміг би конкурувати з "помаранчевими". Навіть Макс Ферстаппен, якому допомогли тільки помилки Оскара Піастрі.

Показовим був момент, коли Оскар повернув собі другу позицію, скориставшись помилкою самого Макса. Після цього австралієць почав швидко відриватися і дуже скоро можна було побачити +15 секунд у графі відриву гонщика Макларен від опонента з Ред Булл.

Також не можна не відзначити, що за чистою швидкістю Піастрі був швидший за Норріса, у якого більшу частину дистанції не було суперників. На жаль, чергова помилка Оскара та машина безпеки позбавили нас очної дуелі напарників, де молодший пілот виглядав сильнішим.

Звичайно, це тільки початок сезону і все ще може змінитися. Проте це останній рік дії чинного регламенту, а тому якщо до літньої перерви ніхто не зможе наблизитися до "папаї", то і після неї не варто чекати на сюрпризи. А це вже може призвести до захисту титулу володарів Кубку конструкторів та зміни чемпіона світу.

Рекордна серія перервалася

Макс Ферстаппен хоч і фінішував другим, але це ж перша гонка сезону, а тому в оновленому заліку пілотів, він став другим, що перервало його, можна сказати, легендарну серію.

До сьогодні чотириразовий чемпіон світу протягом останніх 1 029 днів не втрачав лідерство в особистому заліку, що із запасом є рекордом Формули-1.

Макс перевершив одразу дві серії великого Міхаеля Шумахера: "Червоний Барон" посідав перше місце заліку 896 (США-2000 – Австралія-2003) та 630 днів (Канада-2003 – Австралія-2005).