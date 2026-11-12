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Антонеллі нагородили Орденом святої Агати рівня командора

Володимир Максименко — 12 листопада 2026, 16:19
Антонеллі нагородили Орденом святої Агати рівня командора
Андреа Кімі Антонеллі
Getty Images

Чемпіона Формули-1 сезону-2026 Кімі Антонеллі нагородили Орденом святої Агати у Сан-Маріно.

Про це повідомили у Sky Sports.

Урочиста церемонія відбулась Палаццо Публіко – резиденції керівних органів держави, а нагороджували гонщика особисто капітани-регенти Сан-Маріно Вільям Казалі і Джерардо Джованьйолі.

Орден святої Агати вручається з 1923 року іноземцям за особливі заслуги перед Республікою Сан-Маріно та гуманітарні ініціативи.

Нагорода має декілька ступенів: Великий хрест (найвшищий рівень), Великий офіцер, Командор, Офіцер та Кавалер.

Зазначимо, що Антонеллі став наймолодшим чемпіоном Формули-1 в історії. Він здобув дебютний титул у віці 20 років і 68 днів.

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Італієць перевершив рекорд Себастьяна Феттеля. Німець уже привітав молодого пілота та дав йому пораду.

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