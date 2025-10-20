Піастрі – про боротьбу за титул: Я все ще у кращому становищі, ніж Норріс та Ферстаппен

Пілот Макларен Оскар Піастрі впевнено себе почуває, незважаючи на невдалі виступи останнім часом.

Слова 24-річного австралійця наводить Motorsport.

Піастрі не може перемогти протягом останніх чотирьох етапів, і тільки в одному з них він фінішував на подіумі. І хоча Оскар продовжує очолювати особистий залік, за цей період пілот Ред Булл Макс Ферстаппен скоротив своє відставання зі 104 до 40 очок.

За п'ять етапів до кінця сезону Піастрі вже не може похвалитися великою перевагою над Ферстаппеном та напарником Ландо Норрісом. Проте він все ще впевнений у власних силах.

"Я все одно краще буду у своєму становищі, ніж у становищі, у якому перебувають Норріс та Ферстаппен. Очевидно, що цей вікенд не був таким, як я хотів або очікував. Цей вікенд був зовсім іншим, ніж попередні два: Баку був трохи катастрофічним з цілком інших причин, а Сінгапур був таким, яким він був. Тому я вважаю, що цей вікенд був дещо незвичайним порівняно з іншими", – сказав Піастрі.

Після перемоги на Гран-прі США Макс Ферстаппен уперше в сезоні визнав, що перебуває в чемпіонській гонці. Але Піастрі не збирається переводити фокус зі свого напарника на чотириразового чемпіона світу.

"Очевидно, що він претендує на титул, і він швидкий, але для мене найголовніше – це просто спробувати з'ясувати, чому цей вікенд був важким, і спробувати повернутися до тієї форми, яку я мав на початку сезону. Ось це і є моїм головним завданням, і якщо ми зможемо знову знайти цю форму, то результати прийдуть самі собою. Ще далеко до здобуття титулу, принаймні для Макса. Він, звісно, досить швидко наздогнав суперників, але за п'ять етапів до кінця чемпіонату відставання не таке вже й невелике. Тому я думаю, що якщо ми зможемо знову знайти свій ритм, то все владнається само собою".

