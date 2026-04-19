Формула-1 може повернути етапи Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії до календаря 2026 року

Керівництво Формули-1 розглядає можливість повернення Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії до календаря сезону-2026 за умови стабілізації ситуації на Близькому Сході.

Про це повідомляє The Telegraph.

Етапи Бахрейну та Саудівської Аравії мали відбутися у квітні, але війна США та Ізраїлю з Іраном скасувала плани "королівських перегонів".

Один з етапів може відбутися вже цього сезону. Найбільш імовірним вважають жовтень 2026 року – саме тоді в календарі запланована двотижнева пауза між Гран-прі Сінгапуру (9–11 жовтня) та етапом у США в Остіні (23–25 жовтня).

"Як тільки ситуація стабілізується, гонки повернуться – неважливо, цього року, наступного чи пізніше", – заявив ексменеджер команд Jordan і Red Bull Марк Галлахер.

