Гоночний інженер Ферстаппена планує змінити команду в Формулі-1

Денис Іваненко — 9 квітня 2026, 12:22
Ламбьязе та Ферстаппен
Джанп'єро Ламбьязе вже незабаром планує приєднатись до Макларена.

Про це повідомляє De Telegraaf.

Нідерландський журналіст Ерік ван Харен заявив, що гоночний інженер Макса Ферстаппена у Ред Булл готується до змін у кар'єрі. Він збирається залишити нинішню команду.

Спеціаліст хоче приєднатись до Роба Маршалла та Вілла Кортні у Макларені. Це має статись у 2028 році, якщо команди не домовляться про перехід раніше.

Зазначимо, що чинна угода британця з Ред Булл діє до 2027 року. З переходом Джанп'єро Ламбьязе Макларен водночас готується до можливого відходу Андреа Стелли, якого в кулуарах називають майбутнім керівником Феррарі.

Нагадаємо, що раніше Макс Ферстаппен неодноразово заявляв, що має думки про завершення кар'єри у Формулі-1. Щоб його утримати, у Ред Булл готові йому навіть дати "творчу відпустку" на рік зі збереженням космічної зарплатні.

