Гоночний інженер Ферстаппена перейде в Макларен

Олег Дідух — 9 квітня 2026, 18:13
Гоночний інженер Ферстаппена перейде в Макларен
Гоночний інженер чотириразового чемпіона світу з Формули 1 Макса Ферстаппена в Ред Буллі, Джанп'єро Ламб'язе, перейде в Макларен.

Про це повідомляє пресслужба Макларена.

Ламб'язе допрацює свій чинний контракт із Ред Буллом, який діє до кінця 2027 року. З 2028 року фахівець працюватиме із Маклареном. Ред Булл відхід Ламб'язе також уже підтвердив.

У Макларені Ламб'язе обійме посаду спортивного директора та підпорядковуватиметься керівнику команди Андреа Стеллі.

Нагадаємо, що раніше Макс Ферстаппен неодноразово заявляв, що має думки про завершення кар'єри у Формулі-1. Щоб його утримати, у Ред Булл готові йому навіть дати "творчу відпустку" на рік зі збереженням космічної зарплатні.

