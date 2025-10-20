Ферстаппен наздогнав Феттеля та став третім пілотом в історії Формули-1 за кількістю подіумів
Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен вийшов на третє місце в історії Формули-1 за кількістю здобутих подіумів.
Вчора, 19 жовтня, Ферстаппен знову опинився у трійці призерів, вигравши Гран-прі США. Цей подіум став для 28-річнонго нідерландця став уже 122-м у кар'єрі.
За рахунок цього Ферстаппен вийшов на третє місце в історії Ф-1, наздогнавши іншого чотириразового чемпіона світу з Ред Булл в особі Себастьяна Феттеля. Але на відміну від титулованого німця, Макс здобув усі свої 122 подіуми у складі однієї команди.
Наразі Ферстаппен поступається тільки двох семиразовим чемпіонам, Міхаелю Шумахеру (155) та рекордсмену Льюїсу Гамільтону (202).
Топ-5 пілотів за кількістю подіумів у Формулі-1
- Льюїс Гамільтон – 202 подіуми;
- Міхаель Шумахер – 155;
- Макс Ферстаппен, Себастьян Феттель – 122;
- Ален Прост, Фернандро Алонсо – 106;
- Кімі Райкконен – 103.
Обійти Феттеля та вийти на чисте третє місце Макс Ферстаппен спробує вже цього тижня, коли відбудеться Гран-прі Мексики.
Нагадаємо, що Ред Булл отримав покарання від ФІА за порушення регламенту на Гран-прі США.