Ферстаппен наздогнав Феттеля та став третім пілотом в історії Формули-1 за кількістю подіумів

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен вийшов на третє місце в історії Формули-1 за кількістю здобутих подіумів.

Вчора, 19 жовтня, Ферстаппен знову опинився у трійці призерів, вигравши Гран-прі США. Цей подіум став для 28-річнонго нідерландця став уже 122-м у кар'єрі.

За рахунок цього Ферстаппен вийшов на третє місце в історії Ф-1, наздогнавши іншого чотириразового чемпіона світу з Ред Булл в особі Себастьяна Феттеля. Але на відміну від титулованого німця, Макс здобув усі свої 122 подіуми у складі однієї команди.

Max Verstappen now has as many podiums in F1 as Sebastian Vettel 🤝🍾 pic.twitter.com/7oauPxbNES — Autosport (@autosport) October 19, 2025

Наразі Ферстаппен поступається тільки двох семиразовим чемпіонам, Міхаелю Шумахеру (155) та рекордсмену Льюїсу Гамільтону (202).

Топ-5 пілотів за кількістю подіумів у Формулі-1

Льюїс Гамільтон – 202 подіуми; Міхаель Шумахер – 155; Макс Ферстаппен, Себастьян Феттель – 122; Ален Прост, Фернандро Алонсо – 106; Кімі Райкконен – 103.

Обійти Феттеля та вийти на чисте третє місце Макс Ферстаппен спробує вже цього тижня, коли відбудеться Гран-прі Мексики.

Нагадаємо, що Ред Булл отримав покарання від ФІА за порушення регламенту на Гран-прі США.