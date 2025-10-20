Українська правда
Ферстаппен наздогнав Феттеля та став третім пілотом в історії Формули-1 за кількістю подіумів

Олексій Погорелов — 20 жовтня 2025, 16:28
Ред Булл

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен вийшов на третє місце в історії Формули-1 за кількістю здобутих подіумів.

Вчора, 19 жовтня, Ферстаппен знову опинився у трійці призерів, вигравши Гран-прі США. Цей подіум став для 28-річнонго нідерландця став уже 122-м у кар'єрі.

За рахунок цього Ферстаппен вийшов на третє місце в історії Ф-1, наздогнавши іншого чотириразового чемпіона світу з Ред Булл в особі Себастьяна Феттеля. Але на відміну від титулованого німця, Макс здобув усі свої 122 подіуми у складі однієї команди.

Наразі Ферстаппен поступається тільки двох семиразовим чемпіонам, Міхаелю Шумахеру (155) та рекордсмену Льюїсу Гамільтону (202).

Топ-5 пілотів за кількістю подіумів у Формулі-1

  1. Льюїс Гамільтон – 202 подіуми;
  2. Міхаель Шумахер – 155;
  3. Макс Ферстаппен, Себастьян Феттель – 122;
  4. Ален Прост, Фернандро Алонсо – 106;
  5. Кімі Райкконен – 103.

Обійти Феттеля та вийти на чисте третє місце Макс Ферстаппен спробує вже цього тижня, коли відбудеться Гран-прі Мексики.

Нагадаємо, що Ред Булл отримав покарання від ФІА за порушення регламенту на Гран-прі США.

