Оприлюднена приблизна вартість команд Формули-1

Команди Формули 1 за останні роки різко зросли в ціні і тепер оцінюються щонайменше у 1 мільярд доларів.

Приблизні вартості оприлюднив портал PlanetF1.

При розрахунках враховувалися фінансові показники команд, останні угоди, звіти сторонніх аналітиків, і навіть оцінки джерел усередині промисловості.

Вартість команд Формули 1 станом на квітень 2026 року

Феррарі – $ 7,1 млрд Мерседес – $ 6,4 млрд Макларен – $ 5,2 млрд Ред Булл – $ 4,9 млрд Астон Мартін – $ 3,3 млрд Вільямс – $ 2,6 млрд Альпін – $ 2,6 млрд Ауді – $ 2,6 млрд Рейсін Буллз – $ 2,4 млрд Хаас – $ 1,9 млрд Каділак – $1,6 млрд

🤔 How much is every Formula 1 team worth? 💵



We've run the numbers, and while every team has surged in value, it's Ferrari out in front. pic.twitter.com/ZZkCfqXx7O — PlanetF1 (@Planet_F1) April 16, 2026

Зазначається, що 2020 року багато з цих команд коштували значно дешевше. Наприклад, Феррарі оцінювалася приблизно в $2 млрд, Макларен – в $740 млн, а Вільямс - всього в $120 млн.

Зростання вартості команд Формули 1 стало прямим наслідком системних змін усередині чемпіонату. Після підписання угоди Concorde Agreement та запровадження стелі бюджетів команди отримали передбачуваність. Вони отримали більш стабільні доходи та контроль над витратами, що різко підвищило їхню інвестиційну привабливість.

Напередодні стало відомо, що гоночний інженер чотириразового чемпіона світу з Формули 1 Макса Ферстаппена в Ред Буллі, Джанп'єро Ламб'язе, перейде в Макларен.