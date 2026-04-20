Президент ФІА анонсував зміни до регламенту Формули-1 на 2026 рік

Президент Міжнародної автомобільної федерації (ФІА) Мохаммед Бен Сулаєм, анонсував зміни до технічного регламенту Формули-1 на сезон 2026 року.

Його слова передає PlanetF1.

"Я хотів би висловити подяку всім учасникам екосистеми Формули-1 – співробітникам ФІА, командам, пілотам та виробникам силових агрегатів – за конструктивну та спільну роботу, виконану за дуже короткий проміжок часу.

Хоча ми зіткнулися з несподіваною перервою в календарі через обставини, що не залежать від спорту, всі сторони залишалися повністю відданими діям в інтересах Формули-1.

Більше ніж будь-коли, пілоти були в центрі цих дискусій, і я хотів би подякувати їм за їх цінний внесок протягом усього цього процесу. Безпека та спортивна справедливість залишаються найвищими пріоритетами ФІА.

Ці зміни були введені з метою усунення проблем, виявлених під час стартових змагань, а також для забезпечення незмінної чесності та якості змагань. Тепер ми з нетерпінням чекаємо на продовження сезону 2026 року, який обіцяє бути захоплюючим".