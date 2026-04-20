Президент ФІА анонсував зміни до регламенту Формули-1 на 2026 рік
Президент Міжнародної автомобільної федерації (ФІА) Мохаммед Бен Сулаєм, анонсував зміни до технічного регламенту Формули-1 на сезон 2026 року.
Його слова передає PlanetF1.
"Я хотів би висловити подяку всім учасникам екосистеми Формули-1 – співробітникам ФІА, командам, пілотам та виробникам силових агрегатів – за конструктивну та спільну роботу, виконану за дуже короткий проміжок часу.
Хоча ми зіткнулися з несподіваною перервою в календарі через обставини, що не залежать від спорту, всі сторони залишалися повністю відданими діям в інтересах Формули-1.
Більше ніж будь-коли, пілоти були в центрі цих дискусій, і я хотів би подякувати їм за їх цінний внесок протягом усього цього процесу. Безпека та спортивна справедливість залишаються найвищими пріоритетами ФІА.
Ці зміни були введені з метою усунення проблем, виявлених під час стартових змагань, а також для забезпечення незмінної чесності та якості змагань. Тепер ми з нетерпінням чекаємо на продовження сезону 2026 року, який обіцяє бути захоплюючим".
Подробиці щодо прийнятих змін поки не оголошувалися. Очікується, що вони стосуватимуться електроспоживання, зокрема індивідуальних обмежень щодо рекуперації енергії на різних трасах.
За інформацією видання, ФІА визнала, що різниця у швидкостях болідів через особливості використання батарей стала фактором аварії Олівера Бермана на Гран-прі Японії.
Нагадаємо, аварія Олівера Бермана сталася на 22 колі Гран-прі Японії, коли він намагався атакувати Франко Колапінто, який сповільнився. Однак аргентинець різко змінив траєкторію і змусив Бермана з'їхати на траву, де він втратив болід і на високій швидкості врізався у відбійник. 20-річний пілот сам виліз із боліда, але накульгував, коли покидав межі траси.
Раніше чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен розкритикував нові правила через надмірну залежність від електричної енергії, порівнявши перегони з відеогрою.
Наступний етап Формули-1 пройде у США з 1 по 3 травня. У межах Гран-прі Маямі відбудуться дві кваліфікації, спринт та головна гонка на 57 кіл.