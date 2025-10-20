Ред Булл був покараний за порушення регламенту на Гран-прі США

Команда Формули-1 Ред Булл була оштрафована на 50 000 євро (25 000 умовно до кінця сезону-2025) за порушення правил на старті Гран-прі США.

Про це повідомляє Motorsport.

Представник Ред Булл був викликаний до стюардів через те, що член команди повернувся на стартову решітку після початку прогрівочного кола гонки. Член команди не реагував на зауваження маршала, який зачиняв ворота, що вели на трасу. Стюарди визнали, що команда порушила пункти 12.2.1.h та 12.2.1.i Міжнародного спортивного кодексу ФІА, та покарали її фінансовим штрафом.

Згідно з джерелом, метою вторгнення було видалення вертикальної смуги клейкої стрічки, прикріпленої до піт-волу, щоб допомогти пілоту Макларен Ландо Норрісу правильно розмістити свою машину на своїй стартовій позиції. Це залишилося поза увагою телекамер трансляції, але було зафіксовано камерами відеоспостереження на трасі.

Red Bull were fined €50,000 in Austin because one of their mechanics re-entered the track during the formation lap to try and remove Lando Norris' reference tape for his grid spot 👀 pic.twitter.com/yAfATjOUzD — Autosport (@autosport) October 20, 2025

Зазвичай маркер встановлюється, якщо місце на стартовій решітці знаходиться поруч зі стіною. Його функція полягає в тому, щоб забезпечити візуальний орієнтир, коли Норріс зупиняється в межах стартового місця.

Правилами не забороняється командам розміщувати подібні маркерів таким чином – так само, як і немає нічого, що забороняє іншим учасникам змагань їх знімати, тому цей аспект поведінки члена команди Ред Булл не був включений до офіційної документації. Порушенням було "невиконання вказівок відповідних офіційних осіб", в даному випадку маршалів, які намагалися закрити ворота, що ведуть до стартової решітки.

Доступ персоналу між піт-лейном і стартовою решіткою забезпечується через кілька воріт, які по суті є рухомими секціями піт-волу. Після того, як стартову решітку звільняють після прогрівочного кола, їх необхідно повернути на місце і закріпити, інакше гонка не може розпочатися.

Нагадаємо, що пілот Ред Булл Макс Ферстаппен виграв Гран-прі США. Норріс, який стартував за ним, фінішував другим, втративши багато часу через боротьбу із Шарлем Леклером – пілот Феррарі завершив гонку на третій позиції.