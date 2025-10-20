Перемога "Лестаппена" над Норрісом, проблеми Піастрі та рекорди Гамільтона: підсумки етапу Формули-1 у США

Американський етап в Остіні на прекрасній Трасі Америк зробив саме те, чого від нього всі очікували – інтрига в чемпіонаті закрутилася ще сильніше.

Вболівальники побачили дві гонки, одна з яких викликала екстаз у прихильників 9 з 10 команд пелотону. Так, ось як буває, коли намагаєшся контролювати боротьбу за титул між двома пілотами своєї команди, створюючи безглузді правила.

Ф-1 + Apple у США

Вікенд у Сполучених Штатах почався з досить очікуваної новини про те, що американська корпорація Apple уклала контракт на ексклюзивні права показу Формули-1 на території США.

Угода почне діяти з наступного сезону і триватиме вона щонайменше до кінця 2030 року. На нас це ніяк не відобразиться, але згадати про таку співпрацю варто було.

Макларени знову зіткнулися

Не станемо довго тягнути і згадаємо про найрадісніший момент для більшості фанатів Ф-1 (не заради зловтіхи, ми тут за максимальну інтригу).

У першому повороті першого кола спринтерської гонки зіткнулися Оскар Піастрі та Ландо Норріс. На відміну від Сінгапуру, наслідки контакту в США були більш відчутними. Після того, як Ніко Хюлькенберг став заручником ситуації, пілот Заубера підбив Піастрі та відправив його болід прямо в напарника австралійця.

Халк вибив своєрідний страйк, бо обидва гонщики Макларен зійшли з дистанції, а от він сам зміг продовжити заїзд. Не пощастило ще й Фернандо Алонсо, який теж постраждав у цій ситуації – гонка іспанця була достроково завершена.

Verstappen after seeing Hulkenberg take out both McLarens pic.twitter.com/FJqa1qnND9 — F1 TROLL (@f1trollofficial) October 18, 2025

Одноосібного винуватця аварії так і не знайшли. Стюарди визнали зіткнення гоночним інцидентом. Ніко не вважає себе винним. Зак Браун спочатку звинуватив Хюлькенберга, назвавши того аматором. До честі Брауна варто зазначити, що трохи згодом він вибачився перед гонщиком – Зак подивився повтор і визнав, що німцеві нікуди було діватися.

А ось Андреа Стелла, як і раніше, вважає, що Халк є злочинцем у цій ситуації і взагалі його треба ув'язнити, адже через нього постраждали два його гонщики...

Попереду у нас ще п'ять етапів, і хто знає, що ще станеться між Піастрі та Норрісом. Але відкидати варіант зі ще однією аварією не варто.

У боротьбі Леклера і Норріса переміг Ферстаппен

У прямому ефірі Гран-прі США глядачі могли споглядати ефект Лестаппена. В Інтернеті з'являється дедалі більше відео-нарізок із Шарлем Леклером і Максом Ферстаппеном. Завдяки їхній хімії на трасі та поза нею броманс гонщиків прозвали Лестаппеном.

І цей тандем у певному сенсі зіграв проти Норріса під час основної гонки. На старті Леклер обійшов Норріса й успішно стримував його впродовж наступних 20 кіл, протягом яких Ферстаппен наростив відрив у 10 секунд.

І хоча Ландо пройшов Шарля, пілот Феррарі свою справу зробив: майже половину дистанції Норріс провів в атаці на Леклера, вбивши свої шини і, по суті, шанси на перемогу.

Після піт-стопів ситуація повторилася, тож Ферстаппен дуже комфортно переміг + був за крок від Гранд Слема – не вистачило найшвидшого кола, яке забрав собі Андреа Кімі Антонеллі.

В інтерв'ю після гонки Макс вперше визнав, що він перебуває в боротьбі за титул. Воно й не дивно, відставання від Піастрі скоротилося до 40 очок, і судячи з того, що відбувається з Макларен останніми кількома місяцями, ми можемо стати свідками чи не найвеличнішого камбеку в історії Формули-1. Ну а за Гран-прі США Ферстаппен просто зобов'язаний проставитися Леклеру, без допомоги монегаска, який фінішував третім, перемога точно не була б такою легкою.

Гамільтон побив "рекорд" Піроні

Навряд чи хтось міг собі уявити перед стартом сезону, що таке станеться, але що є, те є – Льюїс Гамільтон вписав себе в історію Феррарі, але далеко не з найкращого боку.

Семиразовий чемпіон світу примудрився побити 43-річний "рекорд" Дідьє Піроні за тривалістю серії до свого першого подіуму за кермом боліда Скудерії.

Піроні виступав за Феррарі два роки, а його серія склала 18 гонок без подіуму. І лише на дев'ятнадцятий раз француз опинився в трійці призерів, ще й як – Піроні побував на подіумі, вигравши Гран-прі Сан-Марино-1982.

Не можна не відзначити, що в цій серії без подіумів Піроні цілих дев'ять разів не зміг фінішувати з різних причин. У Гамільтона ж за цей самий період лише один схід (у Зандворті) + дискваліфікація в Китаї.

Так, у Льюїса була перемога в китайському спринті, але її мало хто сприймає всерйоз (чомусь), говорячи про результати британця в Маранелло. Але факт залишається фактом: у Гема є всього п'ять етапів до кінця року, щоб у принципі не залишитися без подіуму у своїй дебютній кампанії зі Скудерією.

Варто визнати, що в США Гамільтон провів сильну гонку, одну з найкращих у сезоні. До того ж, завдяки четвертому підсумковому місцю сер Льюїс став першим в історії Ф-1, хто за кар'єру набрав 5 000+ очок.

LIST OF DRIVERS TO SCORE 5,000 POINTS IN THEIR FORMULA 1 CAREER...



1. Lewis Hamilton

That's it. That's the list. pic.twitter.com/uHI48AvTmr — Motorsport (@Motorsport) October 19, 2025

Піастрі опинився в психологічній ямі

Складно, практично неможливо зрозуміти те, що відчуває гонщик, адже ми не бували на його місці, але одне все ж точно зрозуміло – у Оскара Піастрі проблеми.

Опинившись уперше в кар'єрі в чемпіонській гонці, більшу частину цієї дистанції Оскар пройшов дуже гідно, практично не припускаючись помилок або демонструючи слабкості.

Але ось ця незворушність, за яку його навіть почали порівнювати з Кімі Райкконеном (з днем народження, Айсмене), кудись зникла після Нідерландів. Упродовж останніх чотирьох етапів Піастрі не здобув жодної перемоги та навіть не фінішував другим, а в Баку він і зовсім заплутався у власних помилках, що призвели до аварії та ще й одразу на першому колі.

Піастрі поплив, і це факт. Питання лише в тому, чи встигне він вчасно прийти до тями, адже в нього тепер не один, а два суперники в гонці за чемпіонську корону. І один із них помилок точно не проюачає.

Heading into Italy, Piastri held a 104 point lead over Verstappen.



Four rounds later and the gap is 40.



Oh, it’s on. pic.twitter.com/5IJE8CD9QB — Will Buxton (@wbuxtonofficial) October 19, 2025

Ферстаппен дійсно йде за п'ятим титулом

Хто б міг подумати після першої частини сезону, що ми з серйозним обличчям говоритимемо про потенційно п'ятий поспіль титул Макса Ферстаппена. Але реальність така, що цей сценарій цілком можливий, і нідерландець робить усе можливе, щоб захистити статус чемпіона.

Під час етапу в Остіні Гельмут Марко поговорив про Макса і те, як починався цей сезон, як гонщик злегка втратив мотивацію, почав відволікатися на інші серії. Але все змінилося.

"На певній стадії сезону Макс виступав недостатньо конкурентоспроможним – я б сказав, що його інтерес тоді дещо знизився. Він почав більше цікавитися перегонами GT, тому, щоб підняти йому настрій, я запропонував йому виступити на Нюрбургринзі. Але зараз, коли машина працює нормально, а він виграв гонку на Нордшляйфе, це, як на мене, дало йому змогу знайти кілька десятих секунди, бо до нього повернулася мотивація. Він справді отримує задоволення від пілотування: ви вже не чуєте, що він лається по радіо, бо він знову посміхається. Саме це нам і потрібно", – сказав Марко.

Зміни в поведінці Ферстаппена справді помітні. А ще як не згадати слова самого Макса після фінішу на дев'ятому місці в Угорщині, що, скоріш за все, він більше не виграє жодної гонки в цьому сезоні. Після цього Ферстаппен виграв 3 з 5 Гран-прі + спринт, а у двох інших випадках фінішував другим. Пустив пил в очі суперникам?

Кошмар Вільямс

Як же здорово Карлос Сайнс і Алекс Албон виступили в спринті (не без допомоги сходу суперників), і як же жахливо все було для команди з Гроу під час Гран-прі США.

На першому колі в Албона відбувся контакт із суперником, через що його розвернуло. Це була помилка тайського гонщика, якому пощастило нічого не пошкодити, окрім своєї впевненості, адже на трек він повернувся останнім.

А ось його напарник пішов ще далі. За чотири кола Сайнс вирішив повторити трюк Ленса Стролла зі спринтерської гонки: іспанець заторпедував Андреа Кімі Антонеллі, чим зіпсував заїзд не тільки собі, а й пілоту Мерседес. Карлос, до слова, зійшов із дистанції.

Вільямсу дуже пощастило, що його найближчі конкуренти в боротьбі за п'яте місце Кубка конструкторів (Рейсін Буллз та Астон Мартін) не скористалися цими проблемами. Запасу за очками має вистачити, щоб утримати позицію.

Цунода адаптувався до Ред Булл (зі змінним успіхом)

Приємним сюрпризом у Сполучених Штатах став виступ у виконанні Юкі Цуноди, який, схоже, знайшов взаєморозуміння з другим болідом Ред Булл.

Ну, або, принаймні, робить це через етап. У п'яти останніх вікендах японець тричі заїжджав в очки, а в США він не лише опинився сьомим у гонці, на цій же позиції Юкі фінішував у спринті. От тільки чи не пізно? Здається, що в Ред Булл уже визначилися з тим, хто буде напарником Ферстаппена у 2026 році, і вибір припав явно не на Цуноду.

Yuki Tsunoda comes home to take a P7 and adds 6 points to his season tally 💪 pic.twitter.com/ZTowGeXzpm — RBR Daily (@RBR_Daily) October 19, 2025

"Феррарі" етапу: передчасне повернення Боттаса

Усім чудово відомо, що у 2026 році відбудеться повернення Валттері Боттаса на стартову решітку Формули-1. Фінський гонщик приєднається до нової команди Каділлак, який дебютує в "королівських гонках".

Але гоночний інженер Ісака Аджара трохи випередив події. Коли француз їхав по прямій старт-фініш, інженер вирішив попередити гонщика про суперників, які перебували попереду на трасі. І з якоїсь дивної причини інженер сказав, що Боттас проходить другий поворот.

Після кількох згадок Боттаса Аджар попросив припинити говорити про резервіста Мерседес, якого точно не було на треку. Ну а реакція самого Валттері на цей момент доволі красномовна.