Безперечно, шанс є, – Ферстаппен нарешті визнав, що претендує на титул чемпіона

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен уперше в сезоні визнав, що він перебуває у гонці за титул чемпіона сезону-2025.

Слова 28-річного нідерландця наводить Motorsport.

Вчора, 19 жовтня, Ферстаппен виграв Гран-прі США. Завдяки цьому він скоротив своє відставання від лідера чемпіонату Оскара Піастрі до 40 очок за п'ять етапів до кінця сезону.

Після гонки Макс дозволив собі визнати, що тепер він дійсно є одним з претендентів на чемпіонську корону.

"Так, безперечно. Шанс є. Нам просто потрібно намагатися повторювати такі вікенди до самого кінця сезону. Ми просто спробуємо все, що зможемо. Я думаю, це захоплююче, і я дуже схвильований до самого кінця. Це був неймовірний вікенд для нас", – сказав Ферстаппен.

Нагадаємо, що завдяки перемозі в США Макс Ферстаппен вийшов на третє місце в історії Формули-1 за кількістю здобутих подіумів.

Раніше стало відомо, що ФІА покарала Ред Булл за порушення регламенту під час Гран-прі США.