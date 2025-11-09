Піастрі: Я все ще вірю, що можу вийти на трасу, виграти гонку та виграти титул

Пілот Макларен Оскар Піастрі не втрачає надій перевернути хід чемпіонату та вирвати титул у свого напарника Ландо Норріса.

Слова 24-річного австралійця наводить ESPN.

За підсумком Гран-прі Мексики Норріс уперше з Бахрейну вирвався у лідери сезону, випередивши Піастрі на одне очко. Цей відрив збільшився до дев'яти балів після спринту в Інтерлагосі.

Незважаючи на свої невдалі виступи, Оскар вірить у те, що він ще спроможний все змінити на власну користь.

"Я все ще вірю, що можу виходити на трасу, вигравати гонки та виграти чемпіонат, але зараз все йде не так легко, як хотілося б. Мені треба спробувати обігнати кілька машин. Це все, що я можу спробувати зробити у гонці, спробувати використати будь-які можливості, які з'являться, і подивитися, що вийде", – сказав Піастрі.

На відміну від Оскара Піастрі, Макс Ферстаппен перестав вірити у свої шанси стати чемпіоном. Це сталося після провальної кваліфікації.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 листопада, в Сан-Паулу проходитиме Гран-прі Бразилії. Старт заїзду запланований на 19:00 за київським часом.