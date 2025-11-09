Перший взагалі та перший з 1972 року: експілот Формули-1 допоміг Феррарі виграти дві титули чемпіона WEC

Феррарі здобула подвійний титул чемпіона світу з гонок на витривалість WEC у фіналі сезону 2025 року.

Про це повідомляє ESPN.

Колишній пілот команди Формули-1 Альфа Ромео (нині Кік Заубер) Антоніо Джовінацці був частиною трійки водіїв машини №51, (ще виступали П'єр Гвіді та Джеймс Каладо), яка забезпечила собі чемпіонство в заліку пілотів.

Вони фінішували третіми, поступившись лише двом машинам команди Тойота, а також випередивши іншу Феррарі, за яку виступали Антоніо Фуоко, Мігель Моліні та Ніклас Нільсен. Такого результату вистачило, щоб здобути титул в заліку виробників, першого для італійської команди з 1972 року.

"Це досягнення сповнює нас гордістю та є здійсненням мрії – кульмінацією подорожі, яку ми розпочали у 2022 році, коли вирішили повернутися до вищого класу гонок на витривалість. Це була подорож, яка привела нас до перемоги в Ле-Мані тричі поспіль, і зараз вона приносить нам не лише два титули чемпіона світу, а й святкування сили команди, яка працювала як єдине ціле, смиренно долаючи невпинні виклики гонок на витривалість та прагнучи вдосконалюватися щодня", – сказав президент Феррарі Джон Елканн.

Для Феррарі цей титул став 24-м в історії команди, яка виступає у гонках на витривалість. Італійці повернулися до вищого класу WEC три роки тому. Це також тільки перший титул для команди у заліку пілотів.

Варто зазначити що гонка в Бахрейні стала останньою в кар'єрі Дженсона Баттона, чемпіона світу Формули-1 сезону-2009. Цей заїзд екіпаж з 45-річним британцем завершив на 16-му місці.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 листопада, в Інтерлагосі проходитиме Гран-прі Бразилії. Старт гонки Формули-1 запланований на 19:00 за київським часом.

Раніше чотириразовий чемпіон світу Ф-1 Макс Ферстаппен оголосив про припинення боротьби за свій п'ятий титул у 2025 році.