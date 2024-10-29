Боротьба за чемпіонство наростає: розклад Гран-прі Сан-Паулу
З 1 по 3 листопада на автодромі імені Жозе Карлуса Пачі (Інтерлагус), що розташовується у Сан-Паулу, відбудеться 21-й етап чемпіонату Формули-1 сезону 2024 року – Гран-прі Бразилії.
Гран-прі Бразилії було вперше проведено на автодромі Інтерлагус у 1972 році. Перша гонка не була етапом Формули-1, і лише наступного року вона була включена в офіційний календар.
Зауважимо, що протягом цього вікенду відбудеться спринт, що є мініверсією гонки, за яку нараховуватимуться очки восьми найкращим пілотам. Переможець спринту здобуде 8 залікових балів, а восьмий гонщик — 1.
Рекордну кількість перемог на південноамериканському етапі має легендарний Ален Прост. Серед чинних пілотів до нього наблизився Льюїс Гамільтон з Мерседеса – 3 перемоги (2016, 2018, 2021). 3-разовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен всього двічі вигравав гонку в Бразилії (2019, 2023).
Розклад вікенду
П'ятниця, 1 листопада
16:30 – 17:30. Перша практика
20:30 – 21:14. Спринт кваліфікація
Субота, 2 листопада
16:00 – 17:00. Спринт
20:00 – 21:00. Кваліфікація
Неділя, 3 листопада
19:00. Гонка
Де дивитися
Пряму трансляцію спринту, кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Бразилії в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.
Напередодні іспанський пілот Феррарі Карлос Сайнс здобув впевнену перемогу на Гран-прі Мексики, обійшовши Ландо Норріса з Макларен та свого напарника Шарля Леклера.