Забудьте про це, – Ферстаппен не вірить у свої шанси на титул після провальної кваліфікації у Бразилії

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен критично висловився щодо власних шансів стати чемпіоном світу у 2025 році.

Слова 28-річного нідерландця наводить ESPN.

Вчора, 8 листопада, відбулася кваліфікація Гран-прі Бразилії, яку Ферстаппен завершив ще за підсумком першого сегменту, посівши 16-е місце.

Такий результат на важливій стадії сезону змусив Макса говорити про те, що його боротьба за п'яту "корону" припинилася, враховуючи перемогу Ландо Норріса як в кваліфікації, так і в спринті.

"Так, звісно, про це можна забути. Так, враховуючи позицію, з якою ми стартуватимемо, нічого не вийде, а з такими виступами... Забудьте про це", – сказав Ферстаппен.

Цього вікенду чотириразовий чемпіон світу знову висловлював невдоволення налаштуваннями боліда. За словами гонщика, команда не знає, як виправити існуючу ситуацію.

"Звісно, ​​щось не так, і на даний момент ми не розуміємо, як це виправити. Нам потрібно, перш за все, зрозуміти, в чому наші проблеми. Просто все було недобре. Здається, ми насправді не розуміємо, чому все йде саме так. Здається, що нічого не працює. Ми багато чого змінили в машині, ми просто не розуміємо. Щось у нас явно не працює. Зазвичай, зі змінами в налаштуваннях відчувається якась реакція, але її немає, тож, так, щось справді не так. Я не знаю, що може відбутися в гонці, є так багато речей, які нам потрібно зробити правильно, за одну ніч, щоб щось спробувати чи щось зрозуміти".

Після спринту Макс Ферстаппен відстає на 39 очок від Ландо Норріса, який очолює особистий залік. На другому місці йде Оскар Піастрі, який має на 9 балів менше, ніж його напарник по Макларен.

Гран-прі Бразилії проходитиме сьогодні, 9 листопада. Старт гонки запланований на 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в перший день етапу в Сан-Паулу Альпін оголосив про підписання контракту із гонщиком на 2026 рік.