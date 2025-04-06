Ферстаппен: Якби на Гран-прі Японії я був у боліді Макларен, ви б мене взагалі не побачили

Переможець Гран-прі Японії Макс Ферстаппен все ще вважає, що Макларен має найшвидший болід в пелотоні.

Слова 27-річного нідерландця наводить Motorsport.

Незважаючи на домінацію британської команди у вільних практиках, пілот Ред Булл виграв кваліфікацію, після чого конвертував поул в перемогу в гонці.

По закінченню заїзду Ферстаппен вкотре підкреслив, яким швидким болідом володіють його суперники. Макс пожартував, що якби він був за кермом машини Ландо Норріса або Оскара Піастрі, то відірвався б від усіх суперників із самого початку гонки, через що його б ніхто не бачив.

"Я дуже задоволений тим, що роблю. Я навіть не хочу думати про те, що було б, якби я був в іншій машині (Макларен). Тоді б ви мене не побачили", – сказав Ферстаппен.

Чотириразовий чемпіон світу поспішив перевести розмову в комплімент командній роботі Ред Булл.

"Зрештою, це завжди команда, яка добре працює разом, з GP (Джанп'єро Ламбіазе, гоночний інженер Ферстаппена), а на цих вихідних у мене був ще один інженер, Х'ю Берд. Я працював з ним до кінця 2020 року, і все пройшло дуже добре. Ми зробили правильний вибір перед тим, як розпочати кваліфікацію. Якщо ви послухаєте бортовий журнал, то побачите, що між мною і GP все йде дуже гладко. Це речі, які є дуже важливими".

Нідерландець також підтримав слова Норріса про те, що на трасі в Сузуці важко обганяти. А тому перемога в кваліфікації багато що вирішила.

"Це був чудовий результат, але обганяти було важко, і тут дуже важлива була кваліфікація. Це не означає, що зараз все раптово стало чудово і що ми збираємося виграти всі гонки, але ми можемо бути дуже задоволені цим результатом".

Після трьох стартових етапів сезону Макс Ферстаппен посідає друге місце в особистому заліку пілотів. Він відстає від лідера в особі Ландо Норріса всього на одне очко.

Нагадаємо, що перемогою в гонці Макс Ферстаппен встановив новий рекорд Формули-1, перевершивши досягнення легендарного Міхаеля Шумахера.