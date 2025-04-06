"Давид" Ферстаппен переміг "Голіафа" Макларен, дебют Цуноди в Ред Булл: підсумки етапу Формули-1 в Японії

Фанати Формули-1 мали тиждень, щоб відпочити після перших двох етапів сезону та підготуватися до серії з трьох вікендів поспіль.

Перша частина потрійного етапу сезону розпочалася в Японії, де відбулося достатньо цікавих подій, про які ми зараз і розповімо у традиційних підсумках вікенду.

Перша заміна сезону, на яку всі чекали

Весь минулий тиждень світ Формули-1 обговорював новину, яку не можна назвати сенсаційною чи несподіваною.

Усвідомивши, наскільки ж усе гірше, ніж можна було собі уявити, Ред Булл відправив Ліама Лоусона в Рейсін Буллз набиратися досвіду. На місце новозеландця очікувано покликали Юкі Цуноду.

Ніхто не сумнівається, що Лоусон видихнув із полегшенням – він явно був не готовий до всього тиску, під яким опинився, і в підсумку видихнув із полегшенням після цієї заміни.

У Цуноди ж нарешті з'явилася можливість, про яку він так довго просив. Тепер питання: чи вистачить Ред Булл терпіння, якщо і японець не виправдає очікувань? Гельмут Марко сказав, що ніхто не чіпатиме Юкі до кінця сезону. Але вірити словам Марко...

П'ятничиний хаос

Хто б міг подумати, що дві практики в Японії зберуть більше червоних прапорів, ніж попередні два етапи разом узяті?

Особливо "спекотним" вийшло друге п'ятничне тренування, яке було зупинено одразу тричі, причому один раз через невелику пожежу. Сказали ж, спекотне тренування.

Перший червоний прапор: аварія Джека Дуена

A sizeable crash for Jack Doohan in FP2 😱



He is OK and out of the car#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/uCDCUcGKcy — Formula 1 (@F1) April 4, 2025

Другий червоний прапор: виліт Фернандо Алонсо в гравій

The second red flag of the session is deployed 🔴



Fernando Alonso is beached in the gravel at the Degner Curves 😲#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/IaOsAkPun9 — Formula 1 (@F1) April 4, 2025

Третій і четвертий червоні прапори: палаюча трава

Red flag deployed 🔴



A small grass fire beside the circuit is currently being extinguished#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/OomAusRYH5 — Formula 1 (@F1) April 4, 2025

Поул всупереч домінуванню суперників

До старту кваліфікації ніщо не віщувало того, що сталося. Усі три практики виявилися "помаранчевими": Ландо Норріс виграв перше та третє тренування, Оскар Піастрі – друге.

Коли одна команда виявляється найшвидшою в усіх тренувальних сесіях, зазвичай це не обіцяє цікавої боротьби як у кваліфікації, так і в перегонах. Але, на щастя для всіх нас, знайшлася людина, яка врятувала цей вікенд від домінування Макларена.

Як він сам зізнався після кваліфікації, Макс Ферстаппен видав справді видатне коло, яке принесло йому поул, причому рекордний.

Є лише три гонщики, яким вдалося виграти в Японії чотири поули поспіль: Міхаель Шумахер, Себастьян Феттель і тепер Макс Ферстаппен.

Рекордна перемога Ред Булл у Японії

Закінчуючи історію про рекордний поул варто одразу перейти до підсумку Гран-прі Японії.

Перед стартом заїзду одразу три команди мали по сім перемог на Сузуці: Ред Булл, Феррарі та Макларен. Мерседес претендував на те, щоб приєднатися до цих колективів, маючи шість перемог.

Standing on the top step in Suzuka 🥇



Can McLaren continue their strong start to the season and secure another victory at the historic track? 👀#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/Ddqm4Xc2Qd — Formula 1 (@F1) April 3, 2025

Але цього дня ми отримали абсолютного рекордсмена – червоні австрійські бики вирвалися вперед, увосьме вигравши перегони в Японії. Причому два домінуючі чемпіони перемагали на Сузуці по чотири рази. Але, на відміну від Феттеля, Ферстаппен ставав переможцем чотири роки поспіль.

"Феррарі" етапу: Сайнс забув, де бокси його нової команди

Як це було з Пітером Боннінгтоном в Австралії, Карлос Сайнс продемонстрував, що зі звичками доводиться боротися.

Іспанський гонщик на момент забув, що він уже не у Феррарі, а у Вільямсі, а тому пропустив бокси своєї нової команди, що знаходяться на самому початку піт-лейну.

Незручно вийшло...

Oh dear, Carlos 🥲



The Williams driver accidentally drove past his pit box during FP1 #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/p92gyiTxs6 — Formula 1 (@F1) April 4, 2025

Гран-прі вийшов... цікавим?

Перегони в Японії залишили після себе двояке відчуття, від якого ще доведеться якийсь час відходити.

З одного боку, у нас є Топ-10, яка, якщо порівнювати старт і фініш заїзду, змінилася мінімально: Льюїс Гамільтон обійшов Ісака Хаджара в боротьбі за сьоме місце. Усі інші вісім позицій залишилися без змін. Це ніби натякає на те, що захопливого Гран-прі ми не отримали. Та й сам етап не те, щоб вийшов насиченим на події.

Але з іншого боку, інтрига в боротьбі за перемогу трималася до самого кінця. Ферстаппен, Норріс і Піастрі фінішували з відривом у трохи більше однієї секунди один від одного. Лише сталеві нерви чотириразового чемпіона світу та нездатність його суперником підійти на дистанцію атаки подарували фанатам Формули-1 третього нового переможця гонки на третьому етапі сезону.

Підсумки заміни: Хаджару приготуватися до підвищення?

Ні, звичайно ж це жарт, але поки що тенденція насторожує.

Цунода дуже здорово почав етап кар'єри в Ред Булл: він добре виступив у першій практиці, програвши Ферстаппену всього одну десяту секунди. Саме такого розриву між першим і другим пілотами очікують в австрійській команді.

Але потім, як то кажуть, почався справжній кошмар. Окей, друга практика для всіх була сумбурною та рваною, у третій Юкі програв Максу вже 0,3 секунди, а у кваліфікації японець примудрився програти Лоусону! Ну хоча б із першого сегмента вийшов, і на тому спасибі.

Зрозуміло, що триває процес адаптації до нового боліда, але результати все більше вказують на те, що прокляття другої машини Ред Булл справді існує.

У гонці Цунода стартував 14-м (спасибі штрафу Сайнса), а фінішував лише 12-м. Так, усе ще краще, ніж результати його попередника, але все ж таки. Зовсім скоро питати почнуть і з нього.

А що там сам Ліам? А там усе досить сумно. Незважаючи на старт прямо перед Цунодою, новозеландець дістався до фінішу на 17-му місці. Хаджар же фінішував у Топ-8, заробивши свої перші очки у Формулі-1. А може жарти в Інтернеті про постійні заміни в Ред Булл не такі вже й жарти?

Милота етапу: міні-гонщики вкрали шоу

Закриємо цей сегмент чимось дуже милим. Маленькі шанувальники "королеви автоспорту" вкрали серця пілотів і всіх інших своїм косплеєм на зірок серії.

Фанати побачили мініатюрні копії Шарля Леклера, Ландо Норріса та Макса Ферстаппена, причому монегаск потім особисто зустрівся зі своїм "двійником" і подарував тому спільну фотографію з автографом на шоломі.