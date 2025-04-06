Можна було зробити більше, – Норрісу не сподобалася стратегія Макларен на Гран-прі Японії

Пілот Макларен Ландо Норріс залишився незадоволений стратегією під час Гран-прі Японії, де він не зміг поборотися за перемогу.

Слова 25-річного британця наводить Sky Sports.

Після старту гонки Норріс жодного разу не перебував в одній секунді від Ферстаппена, що дозволило б йому використати ДРС для атаки. Ландо не мав можливостей обійти суперника, незважаючи на постійний тиск на нього.

"Я бачив Макса досить чітко протягом всієї гонки, але просто не міг зробити ніяких проривів, так що я думаю, що чистого повітря йому було достатньо, щоб залишатися на цій позиції, і він не допустив жодної помилки. Він провів хорошу гонку. Ця гонка була програна вчора. Всі ми знаємо, що чим з кращої позиції ти стартуєш, тим більше шансів на перемогу. Але я думаю, що наш темп був, мабуть, трохи кращим, але не настільки, щоб прорватися крізь брудне повітря, потрапити в ДРС, а потім виконати обгін. Це вже зовсім інша історія, тому що тут практично неможливо це зробити", – сказав Норріс.

Після Гран-прі гонщик висловив думку, що команда мала б зробити більше в плані стратегії. При цьому він не впевнений, що один з його варіантів спрацював би. Все через специфіку траси та шини.

"Ми спробували деякі речі. Можливо, ми могли б спробувати трохи більше зі стратегією. Оверкат чи андеркат, ми просто з певних причин заїхали в бокси на одному колі. Тож деякі речі ми обговоримо, але це хороші очки для нас як для команди. Пристойні очки для мене. Звичайно, хотілося б трохи більше, але іноді доводиться займати друге місце. Я, мабуть, повинен був спробувати андеркат. Справа в тому, що завжди є ризик появи машини безпеки і так далі. Думаю, я міг би їхати довше, бо не думаю, що втратив би позицію, тож це не було виключено. Думаю, нам, напевно, варто було просто спробувати зіграти цю карту, а потім спробувати щось інше. Але не сьогодні. Тож так, ми поговоримо про те. Чесно кажучи, я думаю, що зробтити тут андеркат нелегко, тому що хард не дуже добре працював на першому секторі. Тож я не впевнений, чи спрацювало б це взагалі. До того ж, Макс завжди мав невеликий буфер переді мною. Тож навіть якби я добре проїхав коло, я не думаю, що цього було б достатньо, щоб пройти його".

Після трьох етапів сезону Ландо Норріс випереджає Макса Ферстаппена в особистому заліку пілотів на одне очко. Макларен продовжує нарощувати відрив від суперників у Кубку конструкторів.

Раніше Макс Ферстаппен прокоментував свою четверту перемогу в Японії поспіль, що стало новим рекордом Формули-1.