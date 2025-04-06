Ферстаппен перевершив Шумахера за кількістю перемог поспіль в Японії

Пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен здобув перемогу на Гран-прі Японії та зміг перевершити легендарного Міхаеля Шумахера за кількістю перемог поспіль на "Судзуці".

Ця звитяга стала четвертою поспіль для нідерландського гонщика, тоді як німець має лише три перемоги.

Загалом на рахунку Шумахера шість переможних заїздів на "Судзуці" – 1995, 1997, 2000, 2001, 2002 та 2004 року.

Ця перемога дозволила нідерландському пілоту наблизитись впритул до Норріса в особистому заліку і тепер гонщики мають 61 та 62 очки відповідно.

Зазначимо, що вже за тиждень відбудеться четвертий етап сезону Формули-1 2025 року – Гран-прі Бахрейну.

Раніше повідомлялось, що в Японії пілот Мерседес Антонеллі зміг підкорити декілька рекордів.