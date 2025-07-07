Леклер: Гран-прі Великої Британії – найскладніша гонка в моїй кар'єрі

Пілот Феррарі Шарль Леклер підбив підсумки свого провального виступу на Гран-прі Великої Британії.

Слова 27-річного монегаска наводить сайт Формули-1.

Кваліфікувавшись у гонку на шостому місці, Леклер вирішив ризикнути та розпочати заїзд з піт-лейна, поставивши сліки на мокрій трасі. Ризик не виправдав себе і в підсумку гонщик завершив Гран-прі передостаннім на 14-му місці.

Спілкуючись із пресою, Леклер назвав Гран-прі Великої Британії "однією з найважчих гонок у своїй кар'єрі".

"Одна з найскладніших гонок для мене, якщо не найскладніша гонка в моїй кар'єрі. Я просто боровся за те, щоб утримати машину на трасі від першого до останнього кола.

Я не знаю, звідки це береться. Звісно, я подивлюся на дані. У мене є ідея, можливо, це пов'язано з налаштуванням, яке я обираю зараз, яке є досить екстремальним.

Мені дуже важко повірити, що налаштування має таке велике значення. Думаю, тут є щось, на що ми повинні звернути увагу", – сказав Шарль.