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Леклер: Гран-прі Великої Британії – найскладніша гонка в моїй кар'єрі

Олексій Погорелов — 7 липня 2025, 19:07
Шарль Леклер
Шарль Леклер
Скудерія Феррарі

Пілот Феррарі Шарль Леклер підбив підсумки свого провального виступу на Гран-прі Великої Британії.

Слова 27-річного монегаска наводить сайт Формули-1.

Кваліфікувавшись у гонку на шостому місці, Леклер вирішив ризикнути та розпочати заїзд з піт-лейна, поставивши сліки на мокрій трасі. Ризик не виправдав себе і в підсумку гонщик завершив Гран-прі передостаннім на 14-му місці.

Спілкуючись із пресою, Леклер назвав Гран-прі Великої Британії "однією з найважчих гонок у своїй кар'єрі".

"Одна з найскладніших гонок для мене, якщо не найскладніша гонка в моїй кар'єрі. Я просто боровся за те, щоб утримати машину на трасі від першого до останнього кола.

Я не знаю, звідки це береться. Звісно, я подивлюся на дані. У мене є ідея, можливо, це пов'язано з налаштуванням, яке я обираю зараз, яке є досить екстремальним.

Мені дуже важко повірити, що налаштування має таке велике значення. Думаю, тут є щось, на що ми повинні звернути увагу", – сказав Шарль.

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Після дванадцяти етапів Формули-1 сезону-2025 Шарль Леклер посідає п'яте місце особистого заліку, заробивши 119 очок. Феррарі у свою чергу закріпилася на другому місці Кубку конструкторів з 222 балами.

Нагадаємо, що завдяки фінішу на третьому місці Ніко Хюлькенберг перервав свою рекордну серію без подіумів.

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