Хорнер: Ферстаппен – найкращий гонщик у світі прямо зараз

Керівник Ред Булл Крістіан Хорнер видав компліментів своєму підопічному Максу Ферстаппену, який виграв Гран-прі Японії.

Слова 51-річного британця наводить сайт Формули-1.

Ферстаппен виграв кваліфікацію, після чого він стримав обох пілотів Макларен та став переможцем гонки в Сузуці. Цей виступ чотириразового чемпіона світу викликах велике захоплення у Хорнера.

"Макс, без сумніву, найкращий пілот у світі на сьогоднішній день. Але ви – команда. Ви не пілот і болід, ви команда. Ви виграєте разом і програєте разом. Ми дуже важко працюємо. Ми знаємо, що ця машина має деякі вади. Ми знаємо, що нам потрібно вдосконалити, і всі дуже наполегливо працюють, щоб досягти цього. Ми перевернули все з ніг на голову цього вікенду, щоб отримати машину, якою міг би скористатися Макс, а Сузука – це гоночна траса для гонщиків. Але також потрібно мати машину, щоб бути в змозі виконати завдання, і я вдячний команді інженерів за те, що в ці вихідні вони дали йому те, з чим він нарешті зміг попрацювати", – сказав Хорнер.

Хоча Ферстаппен відстає всього на одне очко від Ландо Норріса в особистому заліку, Ред Булл все ще набирає бали одним болідом. Через це шанси повернути собі Кубок конструкторів помітно падають.

І Хорнер не став приховувати, що цього року є головним пріоритетом австрійської команди.

"Для нас головний пріоритет – це чемпіонат пілотів. Кубок конструкторів, безумовно, буде складнішим для нас, але це довгий рік, і ви ніколи не здаєтесь. Немає кращого тонізуючого засобу чи мотиватора, ніж перемога, і ми зробили це тут".

Після трьох етапів сезону Ред Булл з 61 балом посідає третє місце Кубку конструкторів, відстаючи від Макларен на 50 очок.

Раніше Макс Ферстаппен поговорив про силу боліда своїх суперників, зробивши жартівливий коментар, пов'язаний з Макларен.