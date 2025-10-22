Гамільтон: Гран-прі США показав, що цей болід ще має потенціал

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон залишився задоволений власним виступом на Гран-прі США.

Слова 40-річного британця наводить Motorsport.

Етап в Остіні пройшов досить позитивно для Скудерії: Шарль Леклер опинився на подіумі за рахунок третього місця, у той час, як Гамільтон фінішував четвертим.

На думку семиразового чемпіона світу, такі результати стали підтвердженням того, що болід Феррарі SF-25 не такий безнадійний, як могло здатися по ходу сезону.

"Загалом це була продуктивна неділя. Ця гонка принесла команді хороший результат, і ми заробили кілька цінних очок. Мій перший відрізок був обнадійливим, я боровся за третє місце, але після піт-стопу відставання від трійки лідерів стало занадто великим, щоб його надолужити. В цілому, вихідні пройшли позитивно. Вони продемонстрували прогрес, якого ми досягли як команда, і підтвердили, що SF-25 має ще більший потенціал. Дякую всім уболівальникам, які протягом вихідних дарували нам неймовірну енергію", – сказав Гамільтон.

Завдяки цьому результату Феррарі наблизилася до Мерседес у боротьбі за друге місце Кубку конструкторів. Після 19 етапів Скудерія відстає від "срібних стріл" на 7 очок.

Варто зазначити, що фінішем на четвертому місці Льюїс Гамільтон побив 43-річний "рекорд" Дідьє Піроні, а також встановив історічне для Формули-1 досягнення.

Нагадаємо, що цього тижня у Мексиці проходитиме двадцятий етап Ф-1 сезону-2025. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх гоночних сесій.

