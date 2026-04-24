Ердоган братиме участь у презентації повернення Гран-Прі Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган візьме участь у презентації повернення Гран-Прі Туреччини в календар Формули-1.

Про це повідомляє Motorsport.

Церемонія відбудеться у п'ятницю, 24 квітня, о 15:00 за київським часом у робочому офісі президента в палаці Долмабахче у Стамбулі.

За інформацією Reuters, йдеться про п'ятирічну угоду, яка набере чинності в 2027 році. Раніше Гран-Прі Туреччини було присутнім у календарі Формули-1 в 2005 – 2011, а також в 2020 і 2021 роках. Останнім переможцем гонки в Стамбулі був фін Валттері Боттас із команди Мерседес.

