Формула-1 може відмовитися від принципу 50/50 в моторах

У Формулі-1 обговорюється відмова від принципу 50/50 в розподілі потужності мотору між двигуном внутрішнього згорання (ДВЗ) та електричною батареєю.

Про це повідомляє The Race.

За їхньою інформацією, розглядається можливість збільшення потужності ДВЗ при зниженні вкладу електричної частини. Передбачається збільшення потужності двигуна приблизно на 50 кВт та зниження потужності батареї на 50-100 кВт.

Це може змінити співвідношення з 50/50 на 60/40 у бік ДВЗ. Очікується, що дана зміна може бути ухвалена протягом кількох наступних тижнів і набрати чинності з 2027 року.

Напередодні стало відомо, що в 2027 році в календар Формули-1 повернеться Гран-Прі Туреччини. У церемонії презентації події брав участь президент країни Реджеп Тайїп Ердоган.