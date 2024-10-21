Високогірний етап у місті надії: розклад Гран-прі Мексики

З 25 по 27 жовтня на автодромі імені братів Родрігес, що розташовується у Мехіко, відбудеться 20-й етап чемпіонату Формули-1 сезону 2024 року – Гран-прі Мексики.

Перше Гран-прі у країні відбулося у 1962 році, а вже з наступного року входило в залік чемпіонату світу Формули-1.

Усі офіційні Гран-прі проходили на трасі в Мехіко, яка знаходиться на висоті понад 2 тисячі метрів над рівнем моря. Спочатку вона називалася "Магдалена Міксука" – за ім'ям району, в якому знаходився трек.

Пізніше автодром отримав назву на честь мексиканських гонщиків Ріккардо та Педро Родрігес, які загинули під час гонок в Мексиці в 1962 році та в Німеччині в 1971 році відповідно.

Автодром імені братів Родрігес formula1

Гран-прі Мексики декілька раз зникало із календаря Формули-1, але після повернення у 2015 році принесло чимало цікавих гонок у розклад. Рекордсменом за кількістю перемог на трасі є чинний чемпіон Макс Ферстаппен – 5.

Розклад вікенду

П'ятниця, 25 жовтня

21:30 – 22:30. Перша практика

Субота, 26 жовтня

01:00 – 02:30. Друга практика

20:30 – 21:30. Третя практика

Неділя, 27 жовтня

00:00 – 01:00. Кваліфікація

22:00. Гран-прі Мексики

Де дивитися

Пряму трансляцію спринту, кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі США в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+.

Нагадаємо, напередодні пілот Феррарі Шарль Леклер здобув впевнену перемогу на Гран-прі США в Остіні. Ця перемога стала для монегаска третьою за сезон.