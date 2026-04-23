У програму Гран-Прі Маямі було внесено важливу зміну

Олег Дідух — 23 квітня 2026, 16:34
У програму Гран-Прі Маямі було внесено важливу зміну
Перша та єдина практика перед Гран-Прі Маямі в Формулі-1 була продовжена на пів години – з 60 до 90 хвилин.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації автоспорту (ФІА).

Таке рішення було ухвалене "через велику перерву з часу останнього Гран-Прі, нещодавно оголошені зміни до регламенту, а також той факт, що Гран-Прі Маямі проходитиме у форматі спринт-вікенду".

Нагадаємо, два попередні етапи чемпіонату, Гран-Прі Бахрейну та Саудівської Аравії, були скасовані через військові дії на Близькому Сході. Таким чином, пауза між попереднім етапом, Гран-Прі Японії (28-29 березня) та Гран-Прі Маямі (2-3 травня) складе понад місяць.

Після 3 етапів у загальному заліку лідирує італійський пілот Мерседеса Кімі Антонеллі.

Формула 1

Формула 1

Податкова Італії почала розслідування щодо несплати податків пілотами Формули-1
Несподівана фанатка Формули-1: Магучіх підтримала у соцмережах відому команду
Ферстаппен втратить найближчого соратника: хто такий Джанп'єро Ламбьязе і що означає його перехід у Макларен
Президент ФІА анонсував зміни до регламенту Формули-1 на 2026 рік
Формула-1 може повернути етапи Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії до календаря 2026 року

