Податкова Італії почала розслідування щодо несплати податків пілотами Формули-1

Італійська податкова служба посилила контроль за дотриманням фінансового законодавства та розпочала розслідування щодо сплати податків пілотами "Формули-1". Перевірки стосуються доходів, отриманих спортсменами під час участі у гран-прі на території Італії протягом останніх років.

Про це повідомляє RacingNews365 з посиланням болонське видання "Il Resto del Carlino".

За даними "Il Resto del Carlino", болонське відділення італійської фінансової поліції "Guardia di Finanza" ініціювало розслідування, чи сплатити команди та пілоти належним чином податки з прибутків, отриманих під час змагань на італійських трасах. Відповідно до місцевого законодавства, іноземні спортсмени зобов'язані звітувати про доходи, зароблені безпосередньо на території країни.

Як повідомляють джерела RacingNews365, розслідування охоплює як нинішніх, так і колишніх гонщиків. Податкова служба вже надіслала пілотам листи з вимогою надати декларації за 2025 рік та вийти на зв'язок із державними органами. Окрім того, влада має намір застосувати принцип ретроактивності, що дозволить стягнути заборгованість за кілька попередніх років у межах чинних юридичних процедур.

Для отримання точних даних про заробітки осіб, причетних до справи, італійські органи планують отримати доступ до контрактів пілотів та їхніх спонсорських угод. Особливу увагу приділили гонщикам Формули-1 через значні розміри їхніх гонорарів та високу популярність.

Недотримання податкових норм може призвести до кримінальної відповідальності. Якщо сума несплачених коштів перевищує 50 000 євро, правопорушення кваліфікується як кримінальне.

Заходи стосуються змагань, що проходили на трасах у Монці, Імолі та Муджелло, де під час пандемії у 2020 році відбулося Гран-прі Тоскани. Рахункова палата вже доручила провести перевірки у відповідних провінціях. Питання оподаткування спортсменів неіталійців та з неіталійських команд раніше обговорювалося в італійському парламенті у 2020 році, проте активна фаза розслідувань розпочалася лише зараз. Подібна практика оподаткування іноземних атлетів наразі вже діє у Великій Британії, США та Австралії.

