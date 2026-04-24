Це буде ганьбою та втратою для спорту: чемпіон Формули-1 – про можливе завершення кар'єри Ферстаппена

Чинний чемпіон Формули-1 Ландо Норріс висловився про можливе раннє завершення кар'єри Макса Ферстаппена,

Його слова передає RacingNews365.

Нідерландець неодноразово заявляв, що не збирається змагатись дуже довго, особливо після змін у регламенті. Він систематично критикує боліди з гібридними установками та роздумує над відходом із Формули-1.

Британець скептично ставиться до таких заяв. Водночас він визнав, що такий крок став би серйозною втратою для "королеви автоспорту".

"Це буде ганьбою та втратою для спорту, якщо це станеться, тому що він, ймовірно, один із найкращих пілотів, яких ви коли-небудь бачили у Формулі-1. І це буде прикро для нас, бо як би він не ускладнював нам життя часом, з ним завжди весело змагатися. Завжди круто боротися проти когось, хто виграв чотири чемпіонати. Ви завжди хочете змагатися з найкращими у світі, і він, безумовно, один із них. Але, чесно кажучи, я також насолоджувався переглядом GT. Якщо це дасть мені можливість спостерігати за ним в інших категоріях, це також добре для мене. Сподіваюся, справи підуть краще. Я також бачив, що він сказав про бажання виграти п'ятий титул чемпіона світу, тому я впевнений, що він залишиться довше, ніж кажуть люди", – сказав Норріс.

Зазначимо, що наразі Ферстаппен посідає лише дев'яте місце у заліку Формули-1 сезону-2026. Команда Ред Булл готова зробити щедрий жест для свого пілота та дати йому "творчу відпустку" на рік зі збереженням шаленої зарплатні, щоб той відновиться психологічно та знову повернув жагу до змагань.

Нагадаємо, що нідерландець паралельно вже бере участь у перегонах на витривалість. Нещодавно він виграв заїзд на Нюрбургрингу в Німеччині, але його дискваліфікували через помилку команди з шинами.